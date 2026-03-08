Esta app traz para o Mac um dos recursos mais úteis do Windows

O Windows possui um recurso que, apesar de simples, torna a gestão de janelas e aplicações muito mais prática. Esta aplicação traz para o Mac um dos recursos dos quais senti mais falta aquando da mudança para um MacBook.

Depois da troca de um computador com Windows para um MacBook Air equipado com macOS, uma das coisas de que estava a sentir mais falta era a pré-visualização das janelas da barra de tarefas.

As pré‑visualizações permitem ver rapidamente o conteúdo de cada janela sem precisar de abri‑la, facilitando a localização de documentos ou programas específicos, bem como a gestão do fluxo de trabalho.

Assim, de nome DockDoor, esta aplicação traz para o macOS uma funcionalidade que, como eu, muitos utilizadores do Windows poderão valorizar: preview de janelas diretamente na Dock.

DockDoor permite pré-visualizar janelas na Dock, mas não só

Com esta ferramenta, basta passar o cursor sobre o ícone de uma aplicação para ver miniaturas das janelas abertas, permitindo identificar rapidamente o conteúdo de cada uma sem precisar de abrir ou alternar entre elas.

Este recurso melhora significativamente a produtividade, sobretudo para quem trabalha com múltiplos documentos ou aplicações ao mesmo tempo.

Eis as principais funcionalidades da app DockDoor:

Mostrar pré‑visualizações de janelas quando se passa o cursor por cima de um ícone na Dock, de forma semelhante ao comportamento nativo do Windows, com miniaturas em tempo real.

Incluir um alternador de janelas tipo Alt+Tab com visualizações dos conteúdos das janelas abertas, tornando a navegação entre várias aplicações e documentos mais rápida e clara.

Permitir interagir diretamente com as janelas a partir da pré‑visualização, como fechar, minimizar ou maximizar.

Esta app pode ser ainda mais útil, por ser muito personalizável, adaptando-se à necessidade concreta de cada utilizador. Por exemplo, é possível apresentar apenas uma lista das janelas abertas de cada aplicação, em vez de uma pré-visualização.

Além de open-source, a app é gratuita e pode ser instalada diretamente a partir do site oficial do projeto ou do GitHub, em máquinas com macOS 13 ou superior.

Uma das desvantagens é que para aproveitar todas as funcionalidades, é necessário conceder permissões de acessibilidade e captura de ecrã, garantindo que a aplicação consiga mostrar as pré‑visualizações e oferecer uma experiência fluida.

Cabendo a cada utilizador concedê-las, fica a sugestão de uma aplicação que traz para o Mac um dos recursos mais úteis do Windows.

DockDoor