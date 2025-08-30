Dica: como encontrar seu iPhone perdido mesmo no modo silencioso

Perder o telemóvel em casa é uma situação frustrante, mas o desespero aumenta quando nos lembramos que o deixámos no modo silencioso. Felizmente, o iPhone tem uma funcionalidade que pode ser a solução para este problema.

"Contorne" o modo silencioso

A maioria dos sistemas operativos móveis, como o iOS e o Android, inclui uma funcionalidade que permite que chamadas de contactos específicos ignorem o modo silencioso ou de concentração.

Esta ferramenta foi pensada para situações de emergência, garantindo que nunca perde uma chamada verdadeiramente importante.

Ao configurar um contacto de confiança - como alguém que viva consigo - para ter acesso de emergência, o seu telemóvel irá tocar ou vibrar quando essa pessoa lhe ligar, mesmo que todas as outras notificações estejam silenciadas.

Como configurar o acesso de emergência no iPhone

O processo de configuração é bastante simples e rápido. Siga estes passos para ativar a funcionalidade no seu dispositivo:

1. Abra a aplicação "Contactos" no seu iPhone.

2. Procure e selecione o contacto de uma pessoa que viva consigo ou alguém de extrema confiança.

3. Clique na opção para editar os detalhes do contacto ("Editar").

4. Procure a opção "Toque" e aceda às suas definições.

5. Nesse menu, deverá encontrar uma opção denominada "Aviso de emergência" ou uma designação semelhante. Ative-a.

📝 Após guardar as alterações, as chamadas recebidas desse contacto específico farão o seu iPhone tocar, independentemente do modo de som em que se encontra. Desta forma, da próxima vez que não encontrar o seu smartphone em casa, basta pedir a essa pessoa para lhe ligar e poderá encontrá-lo através do som da chamada.

