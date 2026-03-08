Samsung Galaxy S26: pré-vendas estão esgotadas e o Ultra é um sucesso enorme

Revelado há poucos dias, o novo Galaxy S26 Ultra promete mudar o mercado e trazer muitas novidades. Com as pré-vendas a decorrer, há um grande interesse em saber como estas decorrem, sendo um prenúncio para o seu desempenho no mercado. As primeiras estimativas prometem e dão conta de que as pré-vendas estão esgotadas e o Ultra um sucesso enorme.

Samsung Galaxy S26: pré-vendas estão esgotadas

Com as notícias a espalharem-se tão rapidamente, ninguém pode culpar alguém por se esquecer que os Samsung Galaxy S26 ainda não estão disponíveis nas lojas. Os novos smartphones da Samsung, apresentados no final de fevereiro, serão lançados a 11 de março. Entretanto, as pré-vendas estão a crescer, e a boa notícia para a fabricante é que a procura é elevada.

A apresentação da nova linha Galaxy S26 no dia 25 de fevereiro causou um grande impacto. Mesmo que esta geração seja apenas uma iteração da anterior, a Samsung conseguiu claramente chamar a atenção. Segundo a Yonhap News, as pré-vendas na Coreia do Sul bateram todos os recordes, com 1,35 milhões de unidades em apenas uma semana.

O que é ainda mais interessante para a fabricante é que o modelo topo de gama — e, por isso, aquele que apresenta as margens de lucro mais elevadas — é o mais popular. O Galaxy S26 Ultra está muito à frente dos seus concorrentes: 70% das pré-encomendas são para este modelo, restando apenas algumas migalhas para o Galaxy S26 e o ​​​​S26 Plus. No ano passado, o S25 Ultra representou "apenas" 52% das pré-encomendas.

S26 Ultra está a ser um sucesso enorme

Este feito é ainda mais notável tendo em conta que os preços subiram drasticamente este ano devido à escassez de RAM, como confirmou a empresa. A Samsung, no entanto, consegue oferecer um S26 Ultra de 256 GB pelo mesmo preço do S25 Ultra, o que não é pouco. Os outros modelos, por outro lado, são significativamente mais caros.

Um dos motivos pelos quais os compradores se sentem atraídos pelo Ultra este ano é o novo ecrã de privacidade. Uma vez ativada, esta funcionalidade impede que qualquer pessoa próxima do utilizador veja o conteúdo do ecrã. Apenas o proprietário pode ver o que lá está. É bastante inteligente e, tecnicamente falando, muito engenhoso, mesmo que signifique uma perda de brilho. E é exclusivo da Ultra.

A isto acrescem as habituais especificações técnicas encontradas nos modelos topo de gama da Samsung, como o Snapdragon 8 Elite Gen 5 — pelo menos na Europa, o Ultra é o único a contar com este chip. O S26 e o ​​​​S26 Plus têm de se contentar com o Exynos 2600, um processador desenvolvido pela própria Samsung.