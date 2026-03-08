Piscas na rotunda: ainda há muitos condutores que não sabem usar

Segundo o Código da Estrada, existem regras claras sobre como circular numa rotunda e como sinalizar corretamente, com os piscas, a intenção de mudança de direção. Ainda assim, basta circular alguns minutos para perceber que muitos condutores continuam a não cumprir essas regras.

A regra geral é simples: os veículos que já circulam na rotunda têm prioridade. Quem pretende entrar deve aguardar até ter condições para o fazer em segurança.

No entanto, a maior confusão surge na forma como os condutores escolhem a via dentro da rotunda e utilizam os piscas.

De acordo com as regras atuais:

Quem pretende sair na primeira saída deve circular na via da direita .

deve . Quem pretende seguir para saídas posteriores deve entrar para as vias mais à esquerda.

deve Antes de sair da rotunda, o condutor deve aproximar-se da via da direita.

Mas há outro elemento fundamental: a sinalização com piscas.

Quando usar os piscas numa rotunda?

O uso dos piscas é essencial para indicar aos outros condutores o que pretende fazer. No entanto, este é precisamente o ponto onde muitos falham.

As regras são as seguintes:

Primeira saída

Deve entrar na rotunda pela direita.

Deve utilizar pisca à direita logo ao entrar, indicando que vai sair imediatamente.

Saídas seguintes

Deve entrar numa via mais à esquerda.

Deve usar pisca à esquerda enquanto permanece na rotunda.

Antes de sair, deve ligar pisca à direita.

Este comportamento permite que os outros condutores percebam claramente as suas intenções, evitando travagens bruscas ou manobras perigosas.

Um dos erros mais frequentes é entrar numa rotunda e circular sempre na via da direita, independentemente da saída pretendida. Esta prática pode causar situações perigosas, principalmente quando outros condutores tentam sair corretamente da rotunda.

Outro erro comum é não utilizar qualquer pisca, o que cria confusão para quem está a entrar ou a circular atrás.

Apesar de parecer um detalhe, a sinalização correta pode evitar muitos pequenos acidentes.