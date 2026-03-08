Piscas na rotunda: ainda há muitos condutores que não sabem usar
Segundo o Código da Estrada, existem regras claras sobre como circular numa rotunda e como sinalizar corretamente, com os piscas, a intenção de mudança de direção. Ainda assim, basta circular alguns minutos para perceber que muitos condutores continuam a não cumprir essas regras.
A regra geral é simples: os veículos que já circulam na rotunda têm prioridade. Quem pretende entrar deve aguardar até ter condições para o fazer em segurança.
No entanto, a maior confusão surge na forma como os condutores escolhem a via dentro da rotunda e utilizam os piscas.
De acordo com as regras atuais:
- Quem pretende sair na primeira saída deve circular na via da direita.
- Quem pretende seguir para saídas posteriores deve entrar para as vias mais à esquerda.
- Antes de sair da rotunda, o condutor deve aproximar-se da via da direita.
Mas há outro elemento fundamental: a sinalização com piscas.
Quando usar os piscas numa rotunda?
O uso dos piscas é essencial para indicar aos outros condutores o que pretende fazer. No entanto, este é precisamente o ponto onde muitos falham.
As regras são as seguintes:
Primeira saída
- Deve entrar na rotunda pela direita.
- Deve utilizar pisca à direita logo ao entrar, indicando que vai sair imediatamente.
Saídas seguintes
- Deve entrar numa via mais à esquerda.
- Deve usar pisca à esquerda enquanto permanece na rotunda.
- Antes de sair, deve ligar pisca à direita.
Este comportamento permite que os outros condutores percebam claramente as suas intenções, evitando travagens bruscas ou manobras perigosas.
Um dos erros mais frequentes é entrar numa rotunda e circular sempre na via da direita, independentemente da saída pretendida. Esta prática pode causar situações perigosas, principalmente quando outros condutores tentam sair corretamente da rotunda.
Outro erro comum é não utilizar qualquer pisca, o que cria confusão para quem está a entrar ou a circular atrás.
Apesar de parecer um detalhe, a sinalização correta pode evitar muitos pequenos acidentes.