OPPO anuncia o ColorOS 16! Nova era de fluidez, IA e conectividade

A OPPO revelou os primeiros detalhes do ColorOS 16, que será lançado com o novo OPPO Find X9. A atualização é descrita como um novo padrão em termos de fluidez, IA e conectividade, querendo proporcionar uma experiência de nível superior e funcionalidades multiplataforma inovadoras aos utilizadores OPPO.

Desempenho e fluidez aprimorados com novas tecnologias

A fluidez em todo o sistema é um dos pilares do ColorOS 16. Baseado na Animação Paralela do ColorOS 15, o ColorOS 16 introduz a nova Seamless Animation, que torna cada interação “instantânea e perfeitamente integrada em todo o sistema operativo”. Esta fluidez de próxima geração é impulsionada por duas tecnologias centrais: o Motor de Renderização Luminosa e o Motor Trinity.

O Motor de Renderização Luminosa processa todos os componentes visuais em paralelo, eliminando quebras entre animações e garantindo que o sistema “permanece perfeitamente fluido”. Para cenários de carga elevada, como gaming e multitasking, o Motor Trinity Integrado combina melhorias no SoC com alocação inteligente de recursos. A OPPO também estende este desempenho superior a dispositivos de entrada de gama através do “Project Breeze”.

Design e personalização inspirados na natureza

O ColorOS 16 apresenta um design renovado, inspirado “no jogo de luz e sombras em cenários naturais”. Entre as novidades de design, destaca-se o AOD full-screen, que permite ver o papel de parede de bloqueio com informações essenciais. Adicionalmente, o Flux Home Screen permite aos utilizadores redimensionar pastas ou ícones de aplicação via um toque longo. À medida que a pasta é redimensionada, “o layout do ecrã inicial adapta-se dinamicamente”.

Inovação em edição de imagem com IA da OPPO

No campo da fotografia, o ColorOS 16 acrescenta o AI Portrait Glow ao seu conjunto de soluções de edição. Esta funcionalidade é capaz de melhorar retratos tirados com pouca luz, “otimizando tons de pele e equilibrando a luz com um só gesto”. Esta nova ferramenta junta-se a outras funcionalidades de edição impulsionadas por IA, como o Apagador IA, Remover Desfoque IA e Remoção de Reflexos IA. O editor de vídeo integrado também foi atualizado com o Master Cut.

Conectividade multiplataforma avançada para todos

A OPPO reforça a conectividade entre ecossistemas com o ColorOS 16. A funcionalidade O+ Connect, que já suportava Mac no Find N5, passa agora a suportar Mac e PCs Windows. Isto permite aos utilizadores gerir ficheiros do telemóvel a partir do PC ou controlar remotamente o PC a partir do telemóvel. O Espelhamento de Ecrã também foi melhorado, permitindo projetar e controlar até cinco aplicações no computador com rato e teclado.

O lançamento global do ColorOS 16 deverá acontecer nas próximas semanas. Vai integrar desempenho, funcionalidades inteligentes e conectividade para criar “uma experiência móvel mais inteligente para todos”.