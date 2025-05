Windows 11 vai copiar uma das melhores funções do macOS para o smartphone

A Microsoft está a preparar grandes novidades para o Windows 11, para o tornar ainda mais integrado com outros sistemas. Isso tem surgido com o tempo e agora surgem novidades. Este sistema em breve terá uma das melhores funções do macOS para o telemóvel, permitindo uma integração completa.

Em breve, será muito mais fácil interagir com as suas aplicações móveis num PC com Windows 11. A Microsoft trabalha numa funcionalidade muito útil que nos permitirá iniciar uma ação num smartphone e continuá-la num computador de onde parámos. Isto foi revelado durante uma sessão para programadores na conferência Build 2025.

Se o conceito parece estranhamente semelhante, é porque esta funcionalidade já existe no ecossistema da Apple. Chama-se Handoff, e permite iniciar uma tarefa num iPhone ou iPad e continuar no Mac sem interrupções ou inconvenientes. O que a Microsoft prepara é a sua própria versão do Handoff para Windows 11, com possibilidade de implementação em telemóveis Android. De momento, não se sabe se a será compatível com Google e iOS.

A demonstração apresentada pela Microsoft começou com um smartphone Android a reproduzir uma música no Spotify. Automaticamente, o ícone da plataforma de streaming de música apareceu na barra de tarefas do Windows 11, com um emblema especial. Ao passar o rato sobre o ícone, aparece um banner com o texto "Continuar. Aberto recentemente no seu telemóvel" e "Continuar onde parou ". Com apenas um clique, a reprodução da música foi retomada no PC.

Ainda não se sabe quando é que o clone do Handoff chegará ao Windows 11. O curioso é que, tal como foi revelado, a Microsoft removeu o fragmento desta demonstração do vídeo da sessão gravada na web. Embora o motivo não tenha sido explicado, é lógico pensar que pode ser um recurso experimental suscetível a modificações, e que aqueles que estão em Redmond estão a tentar guardar o anúncio para mais tarde.

De qualquer forma, ter uma funcionalidade estilo Handoff para interagir com as aplicações móveis do seu PC pode ser muito útil. O Windows 11 introduziu várias ferramentas para simplificar a gestão de um smartphone ou dos ficheiros nele armazenados. Desde ligar o telefone ao menu iniciar até aceder ao conteúdo de um dispositivo Android através do Explorador de Ficheiros, entre outras possibilidades.

A isto acresce o facto de a Google também estar a trabalhar numa solução semelhante ao Handoff para Android, que inicialmente foi especulada como limitada a interações com portáteis Chrome OS. Veremos como evolui esta, mas a verdade é que iniciar uma atividade no telemóvel e continuá-la no Windows 11 com apenas um clique é uma possibilidade cada vez mais próxima.