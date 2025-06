PCs com Windows 11 são até 2,3 vezes mais rápidos do que os com Windows 10

A Microsoft está empenhada no sucesso do Windows 11. No passo atual, afirma que os computadores com Windows 11 são até 2,3 vezes mais rápidos do que os computadores com Windows 10. Isto acontece, embora os testes utilizados neste sentido não pareçam convencer todos os especialistas.

Processo de migração para o Windows 11 continua

A Microsoft vai agora facilitar muito aos utilizadores com computadores Windows 10 obter um ano adicional de atualizações. Isto acontece desde que cumpram determinados requisitos e isso não significa que vão deixar de tentar convencer um grande grupo de utilizadores a migrar para o Windows 11.

Numa publicação intitulada “Fique seguro com o Windows 11, antes do fim do suporte para o Windows 10”, a Microsoft afirma algo muito importante. Os computadores com Windows 11 são até 2,3 vezes mais rápidos do que aqueles que executam o Windows 10.

Entre os argumentos utilizados para justificar a mudança para o Windows 11 está o desempenho, destacando que o Windows Update é agora mais rápido, mais eficiente e consome menos energia. Salientam ainda que o sistema operativo permite downloads mais rápidos, atualizações mais pequenas e melhor desempenho em tarefas como a navegação e o modo de espera.

PCs com Windows 10 não são os mais rápidos

Mas, como pode ser percebido, a afirmação é que comentam que o Windows 11 tem um desempenho 2,3 vezes melhor que o Windows 10. Isto foi baseado em diferentes testes realizados no final do ano passado, utilizando a ferramenta Procyon Office.

Utilizando esta ferramenta, compararam PCs com processadores mais antigos com o Windows 10 com dispositivos mais recentes com processadores Intel Core até à 13ª geração e Windows 11 Pro instalado. De qualquer forma, este estudo perde alguma veracidade se for tomado em conta que compararam diretamente PCs antigos com Windows 10 com PCs novos com Windows 11.

Mas, basicamente, afirma o mesmo de sempre. Quem quiser tirar o máximo partido das novas funcionalidades com tecnologia de IA e uma experiência mais rápida, deve atualizar o seu dispositivo e optar pelo Windows 11. Importa lembrar que, quem tiver o Windows 10 e quiser continuar a utilizá-lo após o fim do suporte, pode ligar uma conta Microsoft e ativar a sincronização de dados.