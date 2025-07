Hora de mudar? Microsoft acaba com novidades no Office do Windows 10!

O fim do Windows 10 parece estar a trazer problemas para muitos utilizadores. A Microsoft quer que todos evoluam para o Windows 11, mas isso não será certamente possível para todos. Agora, e do que foi revelado, há mais mudanças a caminho. É o fim das novidades no Microsoft 365 para quem escolher ficar no Windows 10.

Microsoft acaba com novidades no Office

A Microsoft surpreendeu toda a gente há algumas semanas ao revelar que as aplicações Microsoft 365 que também correm no Windows 10 continuariam a ser atualizadas até outubro de 2028. Este cenário é importante, mas tem um pormenor. Todos os que esperavam novas funcionalidades não as vão ter no futuro.

Dentro deste cenário, fica assim claro que a Microsoft não irá introduzir mais novas funcionalidades no Microsoft 365 para utilizadores do Windows 10 a partir de agosto de 2026. Ainda assim, e embora as atualizações de segurança permaneçam válidas até outubro de 2028, as novas funcionalidades deixarão de estar disponíveis a partir de agosto de 2026.

Os utilizadores do Microsoft 365 Personal e Family, bem como aqueles que utilizam o canal atual em ambientes empresariais, não receberão mais funcionalidades em agosto de 2026. Por outro lado, os clientes do canal empresarial mensal receberão atualizações até 13 de outubro de 2026. Os do canal semestral verão as atualizações desaparecerem a partir de 12 de janeiro de 2027.

Hora de mudar e deixar o Windows 10

Apesar de não ser do agrado de ninguém, este cenário não deverá ser ou parecer estranho para a maioria dos utilizadores. É uma estratégia da Microsoft para levar gradualmente os utilizadores a abandonar o Windows 10 e a migrar para o Windows 11.

Se inicialmente a gigante do software foi obrigada a voltar atrás na questão das atualizações de segurança para o Office no Windows 10, agora ficou tudo mais claro. O que realmente demorou muito mais tempo foram as atualizações de segurança.

Importa recordar que o Windows 10 chegará ao fim do suporte a 14 de outubro de 2025. Isto embora se tenham comprometido a manter as atualizações de segurança do Office neste sistema até 10 de outubro de 2028. Também é possível estender a proteção do sistema operativo por mais um ano gratuitamente , cumprindo requisitos simples do sistema operativo Windows 10.