Vendas de carros elétricos crescem 28% no primeiro semestre, mas EUA estragam cenário

O mercado global de carros elétricos continua em forte aceleração, atingindo um total de 9,1 milhões de unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. Este valor representa um crescimento de 28% em relação ao período homólogo. Se a maioria do planeta cresce, como a Europa, os EUA parecem contrariar este cenário.

Vendas de carros elétricos crescem 28%

Os dados, divulgados pela empresa de pesquisa Rho Motion, mostram, no entanto, uma crescente divergência de ritmos entre as principais regiões do globo, com a China e a Europa a liderarem a expansão, enquanto a América do Norte regista uma estagnação preocupante.

A China continua a ser o motor indiscutível deste crescimento. Com 5,5 milhões de VEs vendidos nos primeiros seis meses do ano, o mercado chinês cresceu 32% em termos homólogos. Atualmente, cerca de metade dos carros novos vendidos no país são elétricos, demonstrando uma transição energética consolidada e em ritmo acelerado.

A Europa segue a tendência positiva, com um aumento de 26% nas vendas de VEs, totalizando 2 milhões de unidades. Este crescimento foi impulsionado tanto por carros totalmente elétricos (BEVs), que subiram 26%, como por híbridos plug-in (PHEVs), que cresceram 27%. A introdução de modelos mais acessíveis, como os novos Renault 4 e 5, tem sido um fator crucial para este dinamismo.

Europa cresce, mas EUA estragam cenário

Em forte contraste, o mercado norte-americano (EUA, Canadá e México) cresceu apenas 3% no mesmo período. O México foi o ponto mais positivo, com um aumento de 20%, enquanto os EUA registaram um modesto crescimento de 6%. O Canadá, por sua vez, sofreu uma quebra acentuada de 23%.

A situação nos EUA poderá agravar-se nos próximos meses. A recente aprovação de uma nova legislação, que elimina os créditos fiscais federais para a compra de VEs a partir de 30 de setembro, lança uma sombra sobre o futuro do mercado. Estes incentivos foram aplicados a mais de metade dos VEs vendidos no país este ano. A Rho Motion prevê uma corrida às compras no terceiro trimestre, antes do fim dos subsídios, seguida de uma provável quebra nas vendas.

Charles Lester, gestor de dados da Rho Motion, comentou o impacto desta mudança política: “Com os últimos cortes de Trump na sua 'Big Beautiful Bill', os EUA poderão ter dificuldades em registar qualquer crescimento no mercado de VEs em 2025”. A nível global, os restantes mercados mundiais demonstram um dinamismo notável, com um crescimento conjunto de 40%, indicando uma adoção cada vez mais disseminada da mobilidade elétrica para além dos mercados tradicionais.