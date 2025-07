China torna ilegal esta funcionalidade dos carros elétricos

Em destaque no mercado global dos carros eletrificados, a China tem conseguido que as suas empresas cresçam internamente, com vendas significativas. Agora, o país decidiu contra uma funcionalidade controversa dos carros elétricos, tornando-a ilegal a partir de 2027.

Por via dos termos da GB 21670-2025, na China, os condutores deixarão de poder configurar os seus veículos elétricos para um modo padrão que permite parar completamente o carro apenas tirando o pé do acelerador.

A nova norma nacional para automóveis de passageiros terá implicações para os condutores de veículos elétricos que gostam do recurso one-pedal.

Não sendo consensual, há condutores de carros elétricos que apreciam o modo one-pedal, através do qual o efeito regenerativo permite desacelerar ou imobilizar um veículo soltando o pé do acelerador.

A nova regulamentação entrará em vigor a partir de 2026, com aplicação obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2027.

Aparentemente prática, por eliminar o atraso entre tirar o pé do acelerador e colocá-lo no pedal do travão, esta tecnologia suscita preocupações.

Na China, os reguladores argumentam que o modo one-pedal pode atrasar a reação do condutor em caso de emergência e limitar o uso do pedal do travão.

Assim sendo, o objetivo passará por reforçar a segurança ativa, reafirmando o papel central do travão.

China reforça medidas de segurança

Embora as leis que regem o modo one-pedal só entrem em vigor em 2027, há outras alterações anunciadas como parte da mesma norma de segurança que se tornam obrigatórias 12 meses antes.

A partir do próximo ano, as luzes de travagem dos novos veículos elétricos devem acender quando a desaceleração causada pela recuperação de energia exceder 1,3 m/s².

Desta forma, a China responde a uma preocupação comum entre os condutores que seguem atrás de veículos elétricos, que podem não perceber que um carro está a desacelerar significativamente sem os sinais tradicionais das luzes de travagem.

Por fim, a partir de 2026, também, o país asiático vai introduzir a obrigatoriedade de sistemas de travagem antibloqueio, que impede que as rodas do veículo bloqueiem durante uma travagem e permite que o condutor mantenha o controlo da condução.