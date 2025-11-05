Google Maps live lane guidance: Polestar 4 será o primeiro modelo com esta funcionalidade!

A Polestar será a primeira fabricante automóvel a integrar a nova funcionalidade Google Maps live lane guidance no ecrã do condutor de um dos seus modelos, o Polestar 4.

Para modelos com sistema Google integrado, o recurso live lane guidance permite uma orientação de faixa em tempo real, ajudando os condutores a manterem-se no seu percurso com maior facilidade, especialmente quando viajam em autoestradas mais complexas ou em tráfego intenso nas horas de ponta.

Alinhada com a estratégia da marca sueca de automóveis elétricos de performance, de uma experiência do utilizador centrada no condutor, a funcionalidade introduz uma nova experiência de navegação automóvel.

Entenda a Google Maps live lane guidance que se estreia no Polestar 4

Integrada diretamente no ecrã de 10,2 polegadas do condutor no Polestar 4, esta funcionalidade deteta qual a faixa que o modelo está a utilizar através de ferramentas de Inteligência Artificial avançadas da Google capazes de analisar os elementos próximos do veículo, como marcas da estrada ou sinalização vertical, capturadas por uma das câmaras frontais do automóvel.

Combinando as capacidades de navegação Google Maps, o sistema oferece indicações visuais e sonoras que facilitam mudanças de direção antecipadas, através de uma nova visualização que realça todas as faixas disponíveis na rota escolhida, incluindo a faixa em que o veículo se encontra.

A live lane guidance dá continuidade à nossa estratégia na qual colocamos o condutor no centro da experiência digital, contribuindo para a redução do stress ao volante e para o aumento da segurança, tornando menos preocupantes as mudanças de faixa de última hora.

Comentou Sid Odedra, chefe de UI/UX da Polestar, partilhando que "ao longo dos últimos cinco anos, a parceria entre a Polestar e a Google tem possibilitado novas funcionalidades" aos clientes.

Segundo a Polestar, num comunicado, a integração da Google Maps live lane guidance "representa mais um passo na concretização da estratégia da Polestar centrada no condutor, reforçando o compromisso da marca em atualizar regularmente os seus modelos com funcionalidades inovadoras, disponibilizadas através de atualizações remotas (over-the-air)".

Esta funcionalidade será lançada nos próximos meses, estando inicialmente disponível para os modelos Polestar 4, nos Estados Unidos e na Suécia, com expansão prevista para mais mercados no futuro.

[...] O Polestar 4 será o primeiro modelo a incorporar a nossa inovadora funcionalidade live lane guidance, ajudando os condutores a circular com ainda mais confiança e estabelecendo um novo padrão de referência para a navegação na indústria automóvel.

Disse Andrew Foster, diretor de gestão de Produto do Google Maps, recordando que "a Polestar tem sido um parceiro próximo desde 2020, quando o Polestar 2 foi lançado como o primeiro automóvel com sistema Google integrado".

