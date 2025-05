Parceira premium do Open de Ténis Roland-Garros deste ano, a Renault marcará presença com o novo Renault 4 Savane 4x4 Concept, um veículo de estilo e de grande mobilidade, com tração às quatro rodas e liberdade para enfrentar qualquer tipo de terreno.

Com apresentação agendada para o dia 19 de maio no stand da marca no torneio de Roland-Garros, o Renault 4 Savane 4x4 Concept é um concept car de grande mobilidade, concebido para o "gentleman explorer" dos nossos dias.

O nome Savane já era sinónimo de exploração nos anos 50 do século passado, e, em 1986, a Savane continuou a sua viagem com uma versão do R4 mais descontraída, mas ainda pronta para a aventura.

Hoje, regressa com um automóvel que exprime um sentido de liberdade ainda maior.

O que esperar do Renault 4 Savane 4x4 Concept?

Para responder aos desafios impostos pelos "gentlemen explorers", o Renault 4 Savane 4x4 Concept tem uma distância ao solo 15 mm superior à do Renault 4 E-Tech elétrico.

Além disso, beneficia de pneus Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 especiais - de 18 polegadas - com jantes específicas "Savane", com as vias dianteira e traseira 10 mm mais largas de cada lado.

Acima de tudo, o Renault 4 Savane 4x4 Concept dispõe de um segundo motor elétrico no eixo traseiro para uma tração integral permanente, sendo ágil até nos mais acidentados percursos.

Este show car demonstra o potencial da plataforma AmpR Small para criar um automóvel elétrico do segmento B com tração às quatro rodas.

Com uma carroçaria em verde jade, o tejadilho apresenta um tecido estampado, baseado em variações de pixeis, para um efeito de dissimulação.

No interior, o design é sofisticado, com um painel de instrumentos revestido com um tecido refinado em castanho escuro.

Renault 5 Turbo 3E e Renault 5 Roland-Garros em destaque

Além do Renault 4 Savane 4x4 Concept, o público poderá ver o Renault 5 E-Tech elétrico na versão Roland-Garros e, pela primeira vez, o Renault 5 Turbo 3E.

O Renault 5 Turbo 3E...

Após a sua revelação no final do inverno, o Renault 5 Turbo 3E instala-se esta primavera em Roland-Garros.

Apresentado pela primeira vez ao público, numa vitrina cujo design está a par da sua aparência exuberante, o "mini-supercarro" elétrico será decorado em preto, amarelo e branco, à semelhança do Renault 5 Turbo, que venceu a Volta à Córsega em 1982.

Com a sua arquitetura de 800 V e os 555 cv desenvolvidos pelos seus motores nas rodas, reflete o ADN inovador e as credenciais desportivas da marca Renault.

O Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros...

A série especial Roland-Garros do Renault 5 E-Tech elétrico vai estar, também, presente, prestando homenagem ao mundo do ténis e ao torneio.

Disponível em quatro tonalidades, apresenta a Cruz de Santo André no interior e no exterior, inspirada na arquitetura do estádio.

A bordo, o foco continua a ser Roland-Garros, com estofos especiais em cinzento-claro, em tecido reciclado.

Os encostos dos bancos dianteiros apresentam o logótipo do Roland-Garros gravado a quente, enquanto a consola central inclui um tapete de carregamento por indução em cor de barro.

O Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros é uma versão disponível com a autonomia conforto, com uma bateria de 52 kWh para uma autonomia combinada de até 410 km WLTP.

Renault é parceria premium do Roland-Garros

A decorrer de 19 de maio a 8 de junho de 2025, a marca aproveitará o Open de Ténis Roland-Garros para continuar a testar os vaivéns autónomos na estrada, em parceria com a WeRide.

Dois miniautocarros elétricos autónomos farão a ligação entre a Porte d'Auteuil e a aldeia, servindo os muitos espetadores esperados.