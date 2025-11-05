Segurança Social: há uma novidade na app! Saiba o que é

O Pplware tem acompanhado de perto toda a evolução dos serviços da Segurança Social. As novidades têm sido muitas nos últimos tempos e agora há mais uma na app da Segurança Social. Saiba o que é.

Por uma Segurança Social mais acessível a todos, a App da Segurança Social está agora disponível em versão bilingue (português e inglês).

Esta mudança traduz-se em:

Mais facilidade de utilização para todos os cidadãos, incluindo a comunidade internacional residente em Portugal

Mais inclusão no acesso à sua informação da Segurança Social.

Para ter a app em inglês, deve ir à App, clicar em “Menu” e de seguida em “Definições”. Depois é só escolher o idioma.

De referir também que a app passou a incluir um chat/assistente virtual que ajuda a esclarecer dúvidas sobre os vários apoios sociais: abono de família, subsídio parental, desemprego, doença, Rendimento Social de Inserção, Complemento Solidário para Idosos, e mais.

Também já é possível efetuar pagamentos à Segurança Social através da funcionalidade MB Way diretamente na app oficial.