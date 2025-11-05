Evaristo.ai: a IA portuguesa que sabe tudo sobre os serviços públicos

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) anunciou o lançamento de um agente digital (ou chatbot) especializado em pesquisas e respostas relacionadas com os serviços públicos disponibilizados em Portugal.

Resposta dos serviços públicos alojados na plataforma gov.pt

O novo chatbot dá pelo nome de Evaristo.ai – Serviços Públicos e resulta da parceria entre o Grupo de Fala e Linguagem Natural (NLX) de Ciências ULisboa e a ARTE – Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

Com a nova ferramenta de Inteligência Artificial (IA) é possível formular questões e pesquisas em português escrito ou falado, para obter respostas a partir dos repositórios de serviços públicos alojados na plataforma gov.pt. O serviço está disponível na Internet e é de livre acesso para a população.

António Branco, coordenador do projeto Evaristo.ai e professor no Departamento de Informática de Ciências ULisboa, recorda que a nova ferramenta especializada na recolha de informação de serviços públicos pretende dar seguimento ao trabalho iniciado com o lançamento da versão generalista deste chatbot que é conhecida por Evaristo.ai.

“Há quatro meses, o Evaristo.ai constituiu uma demonstração pioneira de que é possível democratizar o acesso à IA em português. Agora, com o seu primeiro especialista em serviços públicos, reforça a liderança e abre caminho para uma verdadeira IA soberana em Portugal, reduzindo dependências externas”, destaca António Branco.

Através da interação com o Evaristo.ai, qualquer cidadão pode colocar questões em língua portuguesa para obter respostas rápidas sobre assuntos tão diversos quanto a renovação da Carta de Condução ou do Cartão de Cidadão, ou as obrigações relacionadas com serviço militar obrigatório, e os serviços que podem ser disponibilizados nas lojas do cidadão, entre outros.