Validar as faturas é “chato”? Use esta app oficial do fisco
O prazo para validar as suas faturas para deduções à coleta termina já dia 2 de março, segunda-feira. Uma das formas mais rápidas para validar é usando esta app do fisco. Saiba porquê!
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibiliza uma app que permite aos contribuintes proceder ao registo e validação imediato de faturas ou consultar as deduções acumuladas. A app chama-se e-fatura e está disponível para Android e iOS.
Através da app todo o processo é mais intuitivo e até é possível validar faturas em massa (aqui poupa-se muito tempo). A app permite-nos também, a qualquer altura, saber o número de faturas pendentes e as deduções provisórias em IRS.
Como validar as suas faturas no smartphone com a app do fisco?
Validar as faturas através da app é relativamente simples e rápido. Para tal basta selecionar as faturas pendentes, escolher um ou vários registos e depois carregar Classificar faturas.
Ao carregar em Classificar Faturas pode indicar se a fatura é relativa ao âmbito da atividade profissional e depois indicar qual a atividade de despesa ou simplesmente indicar a atividade de despesa.
Ao contrário do que é normal, com a app e-fatura é mais fácil trabalhar no smartphone do que no PC. Instalem e não se esqueçam de validar todas as faturas.
De relembrar que o prazo para verificação e comunicação de faturas, para efeitos do IRS de 2025, acontece até ao próximo dia 2 de março.
Também dá para comunicar, associando o nosso NIF, faturas que tenham sido emitidas sem NIF.
Impostos são roubo da população e nem deviam existir .