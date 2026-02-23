Validar as faturas é “chato”? Use esta app oficial do fisco

O prazo para validar as suas faturas para deduções à coleta termina já dia 2 de março, segunda-feira. Uma das formas mais rápidas para validar é usando esta app do fisco. Saiba porquê!

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibiliza uma app que permite aos contribuintes proceder ao registo e validação imediato de faturas ou consultar as deduções acumuladas. A app chama-se e-fatura e está disponível para Android e iOS.

Através da app todo o processo é mais intuitivo e até é possível validar faturas em massa (aqui poupa-se muito tempo). A app permite-nos também, a qualquer altura, saber o número de faturas pendentes e as deduções provisórias em IRS.

Como validar as suas faturas no smartphone com a app do fisco?

Validar as faturas através da app é relativamente simples e rápido. Para tal basta selecionar as faturas pendentes, escolher um ou vários registos e depois carregar Classificar faturas.

Ao carregar em Classificar Faturas pode indicar se a fatura é relativa ao âmbito da atividade profissional e depois indicar qual a atividade de despesa ou simplesmente indicar a atividade de despesa.

Ao contrário do que é normal, com a app e-fatura é mais fácil trabalhar no smartphone do que no PC. Instalem e não se esqueçam de validar todas as faturas.