Vai viajar para o Japão? Entenda o novo sistema de autorização eletrónica

O Japão vai implementar um sistema de autorização eletrónica de viagens para cidadãos de 74 países, incluindo Portugal. O sistema terá uma taxa e será aplicado aos turistas que visitem o Japão por menos de 90 dias.

Conforme informado pelo Nikkei, o Japão vai implementar um sistema de autorização eletrónica de viagens para cidadãos de países que atualmente não necessitem de visto para estadias curtas. Entre os países abrangidos está Portugal.

Consultado pelo jornal financeiro, o projeto de lei da reforma da imigração prevê que o Governo vai começar a exigir que as companhias aéreas neguem o embarque aos viajantes que não tenham uma autorização eletrónica.

Inspirado no Sistema Eletrónico para Autorização de Viagem dos Estados Unidos, o chamado "JESTA" do Japão exigirá o pagamento de uma taxa aos visitantes e turistas de 74 países isentos de vistos de curta duração.

Além de Portugal, a lista inclui o Brasil e as regiões chinesas de Hong Kong e Macau, assim como alguns dos maiores mercados de turistas para o Japão: Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos.

A ser implementado no ano fiscal de 2028, que começa em abril de 2028 e decorre até maio de 2029, o sistema exigirá que as pessoas que visitem o Japão por menos de 90 dias forneçam, online, informações como a profissão, o objetivo da viagem e o local de alojamento.

Japão quer controlar entradas no país

Conforme declarado pela primeira-ministra, Sanae Takaichi, na sexta-feira, no primeiro discurso no parlamento após a recente vitória eleitoral, o objetivo das autoridades japonesas é impedir a entrada de "estrangeiros indesejáveis" no país.

Segundo a primeira-ministra, a medida procura filtrar os estrangeiros que entram no país, que está a sentir um aumento do turismo, e "facilitar a entrada de visitantes que não representam um problema".

Em 2025, o Japão recebeu um número recorde de 42,6 milhões de turistas.

No início deste mês, o aumento de turistas na cidade de Fujiyoshida, na província de Yamanashi, no Japão, levou as autoridades japonesas a cancelar a edição deste ano do Festival das Cerejeiras em Flor, que existe há 10 anos.

As autoridades sustentaram a decisão no elevado número de turistas, que provoca diariamente congestionamento no trânsito na cidade, bem como na acumulação de lixo nas ruas.

Além de serem muitos, alguns turistas têm comportamentos reprováveis: "abriam as portas de casas particulares sem permissão para usar a casa de banho, invadiam propriedades, deitavam lixo no chão e defecavam em quintais privados", reclamaram as autoridades japonesas.

