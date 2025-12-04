Fim dos aumentos de preços da Netflix? Solução envolve a HBO Max

O setor das plataformas de streaming pode estar prestes a sofrer uma mudança radical, e a chave está no futuro da Warner Bros. Discovery. A Netflix já está de olho nessa empresa, e as consequências para os utilizadores podem ser muito positivas. Promete o fim do aumento dos preços, muito à custa da HBO Max.

Fim dos aumentos de preços da Netflix?

Em outubro último, a Warner Bros. Discovery confirmou que considerava vender total ou parcialmente várias das suas divisões. Isso incluía os seus estúdios de produção, bem como os seus serviços de televisão e streaming. Não demorou muito tempo até encontrar compradores interessados ​​na WBD, dado o seu vasto catálogo de conteúdos, bem como canais e serviços como a CNN e a HBO Max.

Um dos candidatos à aquisição da WBD é a Netflix, que poderá utilizar os seus estúdios para acelerar a produção de conteúdos para a sua plataforma. Mas, surpreendentemente, a empresa também está interessada nos serviços de streaming. Quer comprar a HBO Max, mas não para eliminar a concorrente. A Reuters publicou os planos da Netflix, que incluem dar aos utilizadores um pacote mais vantajoso e reduzir os preços.

Segundo a Reuters, as negociações entre a Netflix e a Warner Bros. Discovery têm-se focado no futuro da HBO Max. A posição da gigante do streaming é de que a venda beneficiaria os consumidores. Isto permitiria oferecer um pacote com Netflix e HBO Max a um preço reduzido em comparação com o custo de ambas as subscrições. Desta forma, os consumidores pagariam apenas uma subscrição para aceder a mais conteúdo.

Solução envolve streaming da HBO Max

É claro que a Netflix não propõe esta possibilidade apenas para beneficiar os seus utilizadores. A empresa está consciente do principal obstáculo à aquisição da WBD, as acusações de monopólio. Se a Netflix comprar de facto a Warner Bros. Discovery, é provável que o negócio seja analisado minuciosamente pelos reguladores e potencialmente rejeitado-o para a impedir de alcançar uma posição de mercado dominante.

Uma possível solução para aprovar a venda da WBD à Netflix seria exigir que a HBO Max se tornasse independente e continuasse a ser concorrente da Netflix. Ao propor um pacote mais barato com a Netflix e a HBO Max, a Netflix está a preparar-se para estas e outras questões regulatórias que terá de enfrentar caso a sua oferta seja bem-sucedida; embora não seja a única a planear algo semelhante.

Entretanto, a Paramount garantiu financiamento da Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos para reforçar a sua proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery. Tem como objetivo melhorar o serviço de streaming Paramount Plus, que ainda não está disponível em muitos países.