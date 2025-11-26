iProVPN Black Friday: 5 anos de VPN premium por cêntimos por mês

Quantos utilizadores tentam aceder a serviços digitais de outros países e são surpreendidos pelo aviso: “Este conteúdo não está disponível na sua região”? Com a iProVPN, esse cenário muda por completo. Esta solução combina privacidade, segurança e acesso global numa única plataforma, agora acompanhada por uma campanha Best Black Friday VPN Deal que se destaca em 2025.

O que torna a iProVPN uma opção tão consistente

A iProVPN tem mantido uma evolução contínua, focada em melhorar a estabilidade e a privacidade dos utilizadores. Atualmente conta com mais de 350 servidores espalhados por mais de 60 países e, em 2025, passou a incluir novos servidores dedicados a streaming e gaming. Esta expansão ajuda a reduzir a latência e a garantir ligações mais estáveis, mesmo em horas de maior tráfego.

A compatibilidade com serviços como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou BBC iPlayer permite navegar por catálogos internacionais de forma totalmente fluida, sem quebras de qualidade.

Vantagens principais da iProVPN

Desbloqueio sem fronteiras: aceda a conteúdos globais sem limitações geográficas.

aceda a conteúdos globais sem limitações geográficas. Proteção total: encriptação AES-256, protocolos WireGuard e IKEv2 e política No-Logs.

encriptação AES-256, protocolos WireGuard e IKEv2 e política No-Logs. Servidores de alto desempenho: infraestruturas de 10 Gbps para streaming em 4K.

infraestruturas de 10 Gbps para streaming em 4K. Compatível com praticamente tudo: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TVs, routers e até consolas.

Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TVs, routers e até consolas. Uso simultâneo ilimitado: ideal para quem tem vários dispositivos em casa.

Funcionalidades avançadas para utilizadores que exigem mais

Bloqueio de anúncios e rastreamento: remove publicidade agressiva e sites maliciosos.

remove publicidade agressiva e sites maliciosos. Split Tunneling: permite escolher que aplicações devem utilizar a VPN.

permite escolher que aplicações devem utilizar a VPN. SmartDNS integrado: perfeito para equipamentos que não suportam VPN nativamente.

perfeito para equipamentos que não suportam VPN nativamente. Proteção contra fugas DNS/IPv6: evita exposições indesejadas da sua identidade digital.

evita exposições indesejadas da sua identidade digital. Kill Switch: corta o acesso à Internet se a ligação VPN falhar.

corta o acesso à Internet se a ligação VPN falhar. IP dedicado (opcional): útil para acessos empresariais ou serviços que exigem um endereço estável.

Best Black Friday VPN Deal: a campanha mais agressiva da marca

A iProVPN assinala o seu quinto aniversário com uma das ofertas mais competitivas deste ano:

4 anos de serviço + 1 ano adicional grátis por 0,66 USD/mês.

por 0,66 USD/mês. Desconto suplementar de 20% com o cupão PPL20 .

. Preço final: apenas 0,52 USD/mês, um dos valores mais baixos entre VPNs premium.

Como ativar esta promoção – guia rápido

Aceda ao site oficial da iProVPN. Selecione o plano 4 anos + 1 ano grátis. Introduza o cupão PPL20 antes do pagamento. Conclua a compra e comece a navegar em total segurança.

Pequeno guia: o que é uma VPN e porque é útil?

Uma VPN (Virtual Private Network) funciona como um “túnel” seguro entre o utilizador e a Internet. Ao ocultar o endereço IP e encriptar a ligação, permite:

Aumentar a privacidade e impedir rastreamento;

Aceder a serviços de outros países;

Proteger a ligação em redes Wi-Fi públicas;

Evitar fugas de dados através de encriptação ponto-a-ponto.

É uma ferramenta discreta, mas cada vez mais importante numa altura em que a exposição digital é maior.

Privacidade reforçada numa infraestrutura fora de zonas de vigilância

A iProVPN opera a partir das Ilhas Virgens Britânicas, uma jurisdição que não integra alianças de partilha massiva de dados. Associada a protocolos modernos como o WireGuard e ao bloqueio nativo de anúncios e malware, garante um ambiente seguro para navegar, trabalhar ou ver conteúdos em qualquer plataforma.

Conclusão: liberdade digital com desempenho estável

Para quem valoriza segurança, acesso global e estabilidade, a iProVPN apresenta-se como uma solução completa e preparada para 2025. Se a prioridade é navegar sem restrições, ver conteúdos internacionais ou reforçar a privacidade no dia a dia, esta é uma das campanhas mais interessantes do momento.

