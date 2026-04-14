Booking sofre ataque informático e expõe dados de clientes

A plataforma de reservas Booking revelou ter detetado atividade suspeita nos seus sistemas, que envolvia terceiros não autorizados a aceder a informação de hóspedes. Após identificar o problema, a empresa tomou medidas para conter o incidente e reforçar a segurança.

Apesar da gravidade da situação, a empresa garante que dados financeiros não foram comprometidos.

Booking: que dados foram expostos?

De acordo com a própria empresa, os dados potencialmente acedidos incluem:

Nome dos clientes

Endereço de email

Número de telefone

Morada

Detalhes das reservas

Informação partilhada diretamente com os alojamentos

Um dos principais alertas após este incidente prende-se com o aumento de tentativas de phishing, já que os atacantes podem usar dados reais para tornar as mensagens mais credíveis.

Para mitigar o impacto, a Booking.com atualizou os códigos PIN das reservas afetadas, notificou diretamente os utilizadores envolvidos e reforçou os mecanismos de segurança.