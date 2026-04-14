Dividir compras sem complicações: o papel das soluções digitais

O Parcela Já com UNICRE permite dividir compras online de forma simples e segura. Integrada no checkout, esta solução digital oferece mais flexibilidade aos consumidores e ajuda os lojistas a reduzirem o abandono de carrinho e aumentarem as vendas.

Comprar online faz parte da rotina de milhões de consumidores portugueses. Em poucos minutos, é possível escolher um produto, comparar opções e concluir uma compra sem sair de casa.

No entanto, a experiência de compra não termina quando o cliente adiciona um produto ao carrinho, mas sim no momento do checkout.

É precisamente nesta etapa que se destacam soluções de pagamento flexíveis, como o Parcela Já com UNICRE. A possibilidade de dividir compras online em várias prestações permite gerir melhor o orçamento e tomar decisões de compra com maior tranquilidade.

De seguida, explicamos como funcionam as soluções digitais que permitem dividir compras, quais são os benefícios para os consumidores e lojistas e de que forma estas ferramentas podem melhorar a experiência de pagamento no comércio online.

Porque é que a flexibilidade no pagamento é cada vez mais valorizada pelos consumidores?

Nos últimos anos, o comportamento dos consumidores mudou. A decisão de compra deixou de depender apenas do preço ou da qualidade do produto. A experiência completa, incluindo o pagamento, passou a ter um peso cada vez maior.

Para muitos consumidores, poder dividir o pagamento representa uma forma de gerir melhor as despesas sem abdicar de determinadas compras.

De entre as principais razões para a crescente valorização dos pagamentos faseados, destacam-se as seguintes:

Maior controlo do orçamento mensal, ao distribuir o valor da compra ao longo de vários meses;

Maior acessibilidade a produtos ou serviços de valor mais elevado;

Maior sensação de segurança financeira, evitando pagamentos únicos de montantes elevados;

Maior liberdade na decisão de compra, sem necessidade de adiar determinadas aquisições.

Adicionalmente, os consumidores atuais valorizam processos simples. Quando a opção de dividir pagamentos está integrada diretamente no checkout, sem burocracias, a experiência torna-se mais natural e conveniente.

Como a tecnologia simplifica o checkout nas lojas online

Durante muitos anos, dividir pagamentos implicou processos demorados, documentação e várias etapas de aprovação. Felizmente, a evolução tecnológica veio transformar por completo essa realidade.

Atualmente, as soluções digitais de pagamento permitem integrar opções de pagamento faseado diretamente no checkout das lojas online. Para o consumidor, a experiência é praticamente tão simples quanto escolher pagar com cartão.

Na prática, o processo costuma seguir alguns passos rápidos:

O comerciante introduz o valor da compra no terminal ou sistema de pagamento;

O cliente escolhe o número de prestações disponíveis;

A identidade do cliente é validada durante o processo;

A operação é confirmada e a transação concluída.

Este tipo de fluxo simplificado tem um impacto direto na experiência de compra. Ao reduzirem os obstáculos no momento do pagamento, as lojas conseguem reduzir a fricção no checkout, um dos fatores mais associados ao abandono de carrinho.

Aliás, segundo um artigo recente do jornal Notícias ao Minuto, muitos consumidores chegam a adicionar produtos ao carrinho, mas acabam por abandonar a compra antes de concluir o pagamento, o que representa um desafio constante para os comerciantes.

Este comportamento demonstra que tornar o checkout mais simples e flexível pode ser um passo importante para reduzir esse fenómeno.

Ferramentas digitais que permitem dividir compras com segurança

No que diz respeito aos pagamentos digitais, a segurança é uma prioridade tanto para os consumidores como para os comerciantes. É por esta razão que as soluções modernas incorporam várias camadas de proteção para garantir que cada transação é realizada com segurança.

No caso do Parcela Já com UNICRE, o processo foi desenvolvido para ser simples, mas também seguro, integrando mecanismos de validação que protegem cada transação.

Durante este processo:

O cliente escolhe o número de prestações disponíveis (entre duas e seis);

A identidade é validada através da apresentação do Cartão de Cidadão;

O pagamento é realizado com cartões de débito ou crédito nacionais Visa e Mastercard;

A operação é confirmada através do envio de um código por SMS.

Este sistema de confirmação garante que a transação é autorizada pelo titular do cartão, acrescentando uma camada adicional de segurança ao pagamento.

Importa ainda referir que as operações são realizadas num ambiente que cumpre os padrões de segurança exigidos para pagamentos com cartão, incluindo a certificação PCI DSS, que estabelece requisitos rigorosos para a proteção dos dados de pagamento.

Benefícios para os lojistas: mais vendas e clientes satisfeitos

Embora a flexibilidade no pagamento seja muitas vezes analisada do ponto de vista do consumidor, os benefícios para os lojistas são igualmente relevantes.

De facto, a oferta de opções de pagamento mais flexíveis pode ter um impacto significativo no desempenho de uma loja online.

Entre as vantagens mais evidentes estão:

A redução do abandono de carrinho, ao oferecer alternativas de pagamento mais acessíveis;

O aumento do valor médio das compras, já que os clientes podem distribuir o pagamento ao longo do tempo;

A melhoria da experiência do cliente, tornando o checkout mais conveniente;

O reforço da confiança na loja através da disponibilização de métodos de pagamento modernos e seguros.

Num ambiente competitivo, são os pequenos detalhes na experiência de compra que fazem toda a diferença. A flexibilidade no pagamento pode ser, precisamente, um desses fatores diferenciadores.

Dicas práticas para integrar soluções de pagamento flexíveis no seu e-commerce

Para as lojas online, a integração de soluções de pagamento faseado pode representar uma oportunidade de melhorar a conversão e oferecer uma experiência de compra mais completa.

No entanto, a implementação deve ser estratégica. Algumas boas práticas incluem:

Escolher soluções compatíveis com a plataforma de e-commerce utilizada;

Garantir que o processo de checkout continua simples e intuitivo;

Comunicar claramente a possibilidade de dividir pagamentos nas páginas de produto;

Apresentar a opção de pagamento faseado de forma visível no momento do checkout.

Quando bem implementadas, estas soluções contribuem para uma experiência de compra mais fluida e adaptada às expectativas dos consumidores atuais.

Para concluir e dividir compras online

À medida que o comércio eletrónico evolui, o momento do pagamento torna-se cada vez mais determinante na experiência de compra. Neste contexto, as soluções digitais que permitem dividir compras online tornam o checkout mais simples, acessível e adaptado às expectativas dos consumidores atuais.

Para os clientes, estas soluções oferecem maior flexibilidade na gestão do orçamento. Para os lojistas, representam uma oportunidade de reduzir o abandono de carrinho, aumentar a conversão e melhorar a satisfação do cliente.

Soluções como o Parcela Já com UNICRE mostram como a tecnologia pode tornar os pagamentos mais práticos e seguros, integrando opções de pagamento faseado diretamente no processo de compra.

Num mercado cada vez mais digital e competitivo, oferecer esta flexibilidade pode fazer toda a diferença na experiência de compra e na relação entre consumidores e marcas.