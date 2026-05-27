Google Health substitui de vez a aplicação Fitbit. Utilizadores não estão a gostar

A transição oficial da conhecida aplicação Fitbit para a nova plataforma Google Health está a gerar uma enorme onda de descontentamento entre os utilizadores. A introdução de um assistente virtual focado em inteligência artificial (IA) acabou por afastar aqueles que apenas pretendiam consultar as suas métricas diárias de forma rápida.

A polémica IA no centro do ecrã do Google Health

Muitos utilizadores manifestaram o seu descontentamento nas redes sociais, apontando falhas de organização no novo ecrã principal do Google Health. A página inicial, que antes exibia de forma clara os passos e outras estatísticas essenciais, agora reserva um espaço considerável para sugestões e interações automáticas baseadas em IA.

Esta alteração estética reduziu drasticamente o espaço disponível para os dados tradicionais, o que força os utilizadores a navegar por menus adicionais para aceder a informações básicas.

Embora alguns utilizadores considerem o novo assistente útil para planear treinos personalizados ou registar dados de sono em falta, a maioria prefere a simplicidade da interface anterior.

A insistência da Google em destacar parágrafos de texto gerados por IA, em detrimento de gráficos objetivos sobre as atividades físicas diárias, tornou-se o principal ponto de discórdia na comunidade.

Dificuldade na navegação e perda de funcionalidades diretas

A reorganização das ferramentas gerou desorientação geral, mesmo para quem já esperava por esta atualização. Para aceder a registos de treinos específicos, como sessões de remo ou corrida, é agora necessário navegar por várias secções dentro do separador de saúde, um processo que anteriormente exigia apenas um simples deslize no ecrã principal.

Esta complexidade acrescida levou muitos utilizadores a questionar a utilidade da nova aplicação como uma verdadeira ferramenta de fitness.

A Google esclareceu que o Google Health poderá apresentar separadores extra para simplificar o acesso caso exista um dispositivo vestível compatível associado.

No entanto, a integração com relógios inteligentes de outras marcas ainda é bastante limitada, o que impede muitos utilizadores de usufruírem de uma experiência de utilização fluida.

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