Honor está a trabalhar num portátil com um ecrã “anti-enjoos” de 300Hz

A Honor prepara-se para lançar um dispositivo que desafia o hardware de alto desempenho. O Win H9 surge como uma solução para quem sofre de desconforto físico ao enfrentar sessões de jogo prolongadas.

Um ecrã de 300Hz desenhado para o bem-estar do utilizador

Os portáteis focados no público gamer costumam basear a sua premissa de venda num conjunto de especificações padrão, como o aumento da potência gráfica, processadores mais céleres e taxas de atualização elevadas. No entanto, o próximo lançamento da Honor, o Win H9, segue um caminho distinto.

Numa antevisão oficial, a fabricante confirmou a chegada deste novo modelo antes do seu anúncio completo, agendado para o dia 23 de abril. Embora apresente componentes internos de última geração, o elemento que realmente capta a atenção é a nova tecnologia de visualização denominada "3D Game Anti-Dizziness".

O Honor Win H9 será equipado com um painel LCD de 16 polegadas que oferece uma taxa de atualização impressionante de 300Hz, um tempo de resposta de 3ms e um brilho máximo de 500 nits. Contudo, o grande destaque comercial recai sobre o conforto ocular.

Tal como o nome indica, esta funcionalidade foi projetada para mitigar o mal-estar provocado pelo movimento em videojogos tridimensionais, especialmente em géneros como simuladores de condução ou títulos de FPS.

A empresa descreve esta inovação como uma solução que combina hardware e software para tornar as sequências de jogo mais rápidas menos penosas para os olhos e para o estômago.

Hardware de topo da Honor

Caso a Honor consiga demonstrar a eficácia deste sistema na prática, poderá estar perante uma ferramenta essencial para pessoas que se veem impedidas de usufruir de certos jogos devido à cinetose induzida pelos ecrãs tradicionais. Graças a este ajuste focado no conforto, o Win H9 poderá afirmar-se como algo muito superior a uma simples máquina de especificações pesadas.

Este novo modelo não depende exclusivamente de uma característica singular para impressionar o mercado. Na sua configuração mais avançada, o utilizador terá acesso a uma experiência de elite com o processador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, acompanhado pela placa gráfica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.

Outro detalhe que causa impacto é a mecânica de arrefecimento. A Honor introduziu o primeiro sistema do mundo com seis ventoinhas integradas num computador portátil. Trata-se de uma solução de engenharia discreta, mas que garante que a performance térmica acompanha o poder de processamento bruto da máquina.

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