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Honor está a trabalhar num portátil com um ecrã “anti-enjoos” de 300Hz

· Hardware 1 Comentário

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Autor: Rui Neto

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  1. Byte Bandit says:
    20 de Abril de 2026 às 22:38

    Vamos lá ver então. Se há quem tenha enjoos a jogar sessões prolongadas, e tal fazerem pausas, não? Isto há com cada gajo 😐
    Para além disso, o que vai na cabeça desses indivíduos de marketing a chamarem a isso “Win H9”? Parece publicidade ao Windows, é parvo! Mas não há imaginação para inventar um nome de jeito? Epá peçam o Claude! Além de que os gamers hoje em dia tão todos a mudar para Linux (tirando peasants de consolas claro).

    Responder

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