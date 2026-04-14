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Recluso apanhado com pen de IPTV e cinco telemóveis

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Autor: Pedro Pinto

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  1. B@rão Vermelho says:
    14 de Abril de 2026 às 10:06

    Para quando inibidores de sinal no perímetros das prisões?
    Se for algum investimento para nos vir sacar mais uns trocos a coisa aparece no dia seguinte, agora para estes meninos exemplo da sociedade não se pode fazer nada não vamos nos estramos a desrespeitar algum direito dos mesmos.
    Ainda este fim de semana estava a passar num dos canais uma futura reportagem de presos com queixas de racismo dentro das prisões, será que estes indevidos quando estão a cometer crimes respeitão os vitimas?
    Ninguém deve ser desrespeitado / descriminado pela sua cor de pele, orientação sexual, religião ou outro motivo qual quer, mas relembro a tais pessoas que só estão na prisão por opção, basta seguirem as leis e regras que deixam de ser descriminados dentro de tal espaço.

    Responder

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