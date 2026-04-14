Recluso apanhado com pen de IPTV e cinco telemóveis

Tudo aconteceu num estabelecimento prisional na região de Lisboa onde um recluso foi apanhado com vários equipamentos proibidos pouco depois de uma visita do seu advogado.

Pen de IPTV poderá ter sido utilizada para acesso a conteúdos ilegais

As autoridades apreenderam cinco telemóveis e uma pen associada a serviços de IPTV, levantando suspeitas sobre a forma como os dispositivos terão entrado na prisão.

Segundo avançou a CNN Portugal, o caso ocorreu após uma ação de fiscalização que detetou os equipamentos na posse do recluso. A presença de múltiplos telemóveis dentro do estabelecimento prisional é, por si só, uma infração grave, mas o destaque vai também para a pen de IPTV, que poderá ter sido utilizada para acesso a conteúdos ilegais.

As autoridades prisionais estão agora a investigar as circunstâncias em que os dispositivos terão sido introduzidos no estabelecimento, não sendo para já claro se houve facilitação externa ou falhas nos mecanismos de controlo.

Este tipo de ocorrências não é novo e continua a expor fragilidades nos sistemas de segurança das prisões, sobretudo no que diz respeito à entrada de tecnologia proibida. O uso de telemóveis por reclusos tem sido associado a várias atividades ilícitas, desde comunicações não autorizadas até esquemas organizados a partir do interior dos estabelecimentos.

Para já, o caso segue em investigação e poderá dar origem a medidas disciplinares adicionais, bem como a um eventual reforço dos mecanismos de vigilância e controlo nas visitas.