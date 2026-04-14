Recluso apanhado com pen de IPTV e cinco telemóveis
Tudo aconteceu num estabelecimento prisional na região de Lisboa onde um recluso foi apanhado com vários equipamentos proibidos pouco depois de uma visita do seu advogado.
Pen de IPTV poderá ter sido utilizada para acesso a conteúdos ilegais
As autoridades apreenderam cinco telemóveis e uma pen associada a serviços de IPTV, levantando suspeitas sobre a forma como os dispositivos terão entrado na prisão.
Segundo avançou a CNN Portugal, o caso ocorreu após uma ação de fiscalização que detetou os equipamentos na posse do recluso. A presença de múltiplos telemóveis dentro do estabelecimento prisional é, por si só, uma infração grave, mas o destaque vai também para a pen de IPTV, que poderá ter sido utilizada para acesso a conteúdos ilegais.
As autoridades prisionais estão agora a investigar as circunstâncias em que os dispositivos terão sido introduzidos no estabelecimento, não sendo para já claro se houve facilitação externa ou falhas nos mecanismos de controlo.
Este tipo de ocorrências não é novo e continua a expor fragilidades nos sistemas de segurança das prisões, sobretudo no que diz respeito à entrada de tecnologia proibida. O uso de telemóveis por reclusos tem sido associado a várias atividades ilícitas, desde comunicações não autorizadas até esquemas organizados a partir do interior dos estabelecimentos.
Para já, o caso segue em investigação e poderá dar origem a medidas disciplinares adicionais, bem como a um eventual reforço dos mecanismos de vigilância e controlo nas visitas.
Para quando inibidores de sinal no perímetros das prisões?
Se for algum investimento para nos vir sacar mais uns trocos a coisa aparece no dia seguinte, agora para estes meninos exemplo da sociedade não se pode fazer nada não vamos nos estramos a desrespeitar algum direito dos mesmos.
Ainda este fim de semana estava a passar num dos canais uma futura reportagem de presos com queixas de racismo dentro das prisões, será que estes indevidos quando estão a cometer crimes respeitão os vitimas?
Ninguém deve ser desrespeitado / descriminado pela sua cor de pele, orientação sexual, religião ou outro motivo qual quer, mas relembro a tais pessoas que só estão na prisão por opção, basta seguirem as leis e regras que deixam de ser descriminados dentro de tal espaço.