Afinal… juntando um pouco de água, os motores diesel tornam-se muito menos poluentes

Uma nova investigação vem reforçar uma ideia simples, mas com enorme impacto: misturar água com diesel pode reduzir drasticamente as emissões poluentes sem necessidade de alterar os motores.

A descoberta surge num momento em que, apesar do crescimento dos veículos elétricos, os motores diesel continuam dominantes em setores como transporte pesado, agricultura e indústria.

Uma solução simples: adicionar água ao diesel

Investigadores da Universidade Federal de Tecnologia de Owerri, na Nigéria, estudaram uma tecnologia conhecida como emulsão água-diesel (WiDE – Water-in-Diesel Emulsion).

O conceito passa por misturar microgotas de água no combustível, usando surfactantes que mantêm a mistura estável durante semanas.

À primeira vista, trata-se de um combustível semelhante ao diesel tradicional. No entanto, o comportamento dentro do motor é bastante diferente.

O fenómeno das “microexplosões”

Quando a mistura entra em combustão, as gotas de água vaporizam-se de forma quase instantânea, provocando pequenas “microexplosões”.

Este processo melhora a atomização do combustível, ou seja, divide-o em partículas mais finas, permitindo uma mistura mais homogénea com o ar.

O resultado é uma combustão mais eficiente e com temperaturas mais baixas, dois fatores cruciais para reduzir poluentes.

Redução significativa das emissões

Os dados são particularmente relevantes. Segundo o estudo:

Redução de até 67% nos óxidos de azoto (NOx)

Redução de até 68% nas partículas poluentes

Redução global de emissões superior a 60%

Além disso, alguns testes indicam melhorias na eficiência térmica do motor, podendo traduzir-se em menor consumo de combustível.

Alternativa mais simples às soluções atuais

Atualmente, os motores diesel recorrem a tecnologias como filtros de partículas ou sistemas SCR com AdBlue, que aumentam custos e complexidade.

A emulsão água-diesel destaca-se por atuar diretamente na combustão e poder ser aplicada em motores já existentes, sem modificações estruturais.

Isso torna-a particularmente interessante para aplicação imediata em frotas e mercados onde a transição elétrica ainda é lenta.

Diesel: ainda há desafios por resolver

Apesar do potencial, a tecnologia ainda não está pronta para adoção massiva.

Os investigadores apontam a necessidade de mais estudos, nomeadamente para:

Definir as melhores combinações de surfactantes

Avaliar impactos a longo prazo nos componentes do motor

Garantir estabilidade e segurança em diferentes condições

Um passo intermédio na transição energética

Mesmo com estes avanços, o futuro aponta para a eletrificação. Ainda assim, soluções como esta podem desempenhar um papel relevante na redução imediata da poluição, especialmente em setores onde o diesel continuará a ser dominante durante anos.

A resposta pode não estar apenas na substituição dos motores, mas também em torná-los significativamente mais limpos.