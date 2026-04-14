Afinal… juntando um pouco de água, os motores diesel tornam-se muito menos poluentes
Uma nova investigação vem reforçar uma ideia simples, mas com enorme impacto: misturar água com diesel pode reduzir drasticamente as emissões poluentes sem necessidade de alterar os motores.
A descoberta surge num momento em que, apesar do crescimento dos veículos elétricos, os motores diesel continuam dominantes em setores como transporte pesado, agricultura e indústria.
Uma solução simples: adicionar água ao diesel
Investigadores da Universidade Federal de Tecnologia de Owerri, na Nigéria, estudaram uma tecnologia conhecida como emulsão água-diesel (WiDE – Water-in-Diesel Emulsion).
O conceito passa por misturar microgotas de água no combustível, usando surfactantes que mantêm a mistura estável durante semanas.
À primeira vista, trata-se de um combustível semelhante ao diesel tradicional. No entanto, o comportamento dentro do motor é bastante diferente.
O fenómeno das “microexplosões”
Quando a mistura entra em combustão, as gotas de água vaporizam-se de forma quase instantânea, provocando pequenas “microexplosões”.
Este processo melhora a atomização do combustível, ou seja, divide-o em partículas mais finas, permitindo uma mistura mais homogénea com o ar.
O resultado é uma combustão mais eficiente e com temperaturas mais baixas, dois fatores cruciais para reduzir poluentes.
Redução significativa das emissões
Os dados são particularmente relevantes. Segundo o estudo:
- Redução de até 67% nos óxidos de azoto (NOx)
- Redução de até 68% nas partículas poluentes
- Redução global de emissões superior a 60%
Além disso, alguns testes indicam melhorias na eficiência térmica do motor, podendo traduzir-se em menor consumo de combustível.
Alternativa mais simples às soluções atuais
Atualmente, os motores diesel recorrem a tecnologias como filtros de partículas ou sistemas SCR com AdBlue, que aumentam custos e complexidade.
A emulsão água-diesel destaca-se por atuar diretamente na combustão e poder ser aplicada em motores já existentes, sem modificações estruturais.
Isso torna-a particularmente interessante para aplicação imediata em frotas e mercados onde a transição elétrica ainda é lenta.
Diesel: ainda há desafios por resolver
Apesar do potencial, a tecnologia ainda não está pronta para adoção massiva.
Os investigadores apontam a necessidade de mais estudos, nomeadamente para:
- Definir as melhores combinações de surfactantes
- Avaliar impactos a longo prazo nos componentes do motor
- Garantir estabilidade e segurança em diferentes condições
Um passo intermédio na transição energética
Mesmo com estes avanços, o futuro aponta para a eletrificação. Ainda assim, soluções como esta podem desempenhar um papel relevante na redução imediata da poluição, especialmente em setores onde o diesel continuará a ser dominante durante anos.
A resposta pode não estar apenas na substituição dos motores, mas também em torná-los significativamente mais limpos.
Diesel só tem um caminho, é para matar
Basta os carros estarem parados para correrem o risco de oxidar as bombas de combustivel.
As lowcost já acrescentam agua à muito tempo
hahaha bem apanhado.
A Bosch à uns anos anunciou, salvo erro aqui no pplware um injector de água, reduzia o excesso de combustível, reduzia a temperatura e as emissões.
Há vários anos testado pela BMW.
Temos catalisadores e adblue e vêm estes chicos espertos resolver tudo com água. A água fica no filtro de combustível
2.3L/100km a 150km/h confirmado.