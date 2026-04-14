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Afinal… juntando um pouco de água, os motores diesel tornam-se muito menos poluentes

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Feliz100Ti says:
    14 de Abril de 2026 às 08:13

    Diesel só tem um caminho, é para matar

    Responder
  2. Gustavo says:
    14 de Abril de 2026 às 09:07

    Basta os carros estarem parados para correrem o risco de oxidar as bombas de combustivel.
    As lowcost já acrescentam agua à muito tempo

    Responder
  3. Black says:
    14 de Abril de 2026 às 09:18

    A Bosch à uns anos anunciou, salvo erro aqui no pplware um injector de água, reduzia o excesso de combustível, reduzia a temperatura e as emissões.

    Responder
  4. JL says:
    14 de Abril de 2026 às 09:21

    Há vários anos testado pela BMW.

    Responder
  5. Ilya says:
    14 de Abril de 2026 às 09:35

    Temos catalisadores e adblue e vêm estes chicos espertos resolver tudo com água. A água fica no filtro de combustível

    Responder
  6. Realista says:
    14 de Abril de 2026 às 09:40

    2.3L/100km a 150km/h confirmado.

    Responder

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