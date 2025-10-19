E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer o novo Mercedes-Benz CLA totalmente elétrico, experimentámos o novo Nissan LEAF, demos conta da chegada do novo MacBook Pro, analisámos o iPhone 17 Pro Max, e muito mais.

Em mais um passo no sentido da cura de Alzheimer, cientistas revelaram ter revertido a doença em ratos. Este feito representa esperança, uma vez que este é o tipo mais comum de demência e não tem ainda cura à vista.

Uma engenheira está a revolucionar o setor da energia eólica marítima com um conceito inédito: uma turbina flutuante, sem necessidade de ancoragem e capaz de gerar até 30 MW, quase o triplo da potência de muitas turbinas atuais. A solução promete maior eficiência e um impacto ambiental drasticamente reduzido.

O desempenho que conhecemos dos dispositivos da Huawei alia-se à conveniência, com a possibilidade de fazer pagamentos contactless. Com apenas um toque no smartwatch, é possível efetuar transações sem precisar de utilizar o smartphone ou a carteira.

A Xiaomi entrou no mundo dos carros elétricos há relativamente pouco tempo, com propostas que deixam o mercado, no mínimo, curioso. Entretanto, parece que já há uma forma de comprar os seus modelos na Europa, que se antecipa aos planos de expansão oficiais.

A Mercedes-Benz revelou um conceito de coupé elétrico, remetendo os entusiastas de automóveis para os modelos icónicos da década de 1930. Com duas portas e uma grelha frontal que não passa despercebida, este novo modelo mostra que a marca alemã ainda consegue desenhar carros visual e emocionalmente potentes.

Com Copenhaga como cenário, fomos conduzir a terceira geração do icónico Nissan LEAF. O primeiro veículo elétrico de mercado para as massas chega com uma autonomia de 622 km, tecnologia de ponta e um design aerodinâmico elegante.

A Apple revelou hoje o novo MacBook Pro de 14", que vem equipado com o poderoso chip M5. Com este novo chip, o MacBook Pro torna-se ainda mais rápido, e com um melhor desempenho no que diz respeito a ferramentas de inteligência artificial.

Os smartphones pareciam estar presos ao mesmo formato, praticamente sem alterações, há mais de uma década- No entanto, e com a chegada dos primeiros smartphones ultraleves e ultra finos veio alterar isso, com designs mais estreitos e leves. A Apple e a Samsung pareciam dominar, mas há um novo concorrente, a Motorola e o seu X70 Air.

No final da tarde de ontem, recebemos o novo Mercedes-Benz CLA totalmente elétrico, ao som dos Taxi. Fazendo jus ao ADN da marca alemã, o seu mais recente ícone de mobilidade elétrica combina design arrojado com tecnologia de ponta, e ostenta uma autonomia de 790 km.

A Apple regressou em força com o novo iPhone 17 Pro Max, um dispositivo que não tenta reinventar a roda, mas sim aperfeiçoar quase todos os elementos que definem um topo de gama. O resultado é um smartphone que oferece melhorias em autonomia, câmaras e construção - e um foco claro nos criadores de conteúdo. Deixamos a nossa análise.

Após os incêndios que devastaram áreas do concelho de Ponte da Barca e consumiram importantes zonas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Serra Amarela começa a dar sinais de esperança, com a ajuda da tecnologia: um drone parece estar a facilitar o trabalho.

Investigadores criaram uma bateria de fluxo que utiliza vitamina B2 (riboflavina) e glicose como componentes-chave. O design imita o metabolismo humano, onde a riboflavina transporta eletrões para gerar energia.