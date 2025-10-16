Novo MacBook Pro chega sem carregador, mas a culpa não é da Apple
De forma discreta, a Apple lançou, ontem, o seu novo MacBook Pro de 14", equipado com o "todo-poderoso" chip M5. A máquina chegará aos utilizadores da Europa sem carregador na caixa, mas, apesar da natural consternação, a culpa não deverá ser da gigante de Cupertino.
Se visitou o website da Apple para explorar todos os detalhes do novo MacBook Pro, deve ter reparado que a máquina chegar-lhe-á "sem adaptador de corrente".
A culpa relativamente a este pormenor não deverá ser atribuída à Apple. Por sua vez, parece decorrer das novas regulamentações da União Europeia (UE).
Apple segue regras da UE para reduzir lixo eletrónico
Desde o iPhone 12, em 2022, que a Apple não inclui carregadores nas caixas dos seus smartphones. Contudo, a marca continua a incluir adaptadores de corrente nas caixas dos MacBooks. Isto, porque os Macs requerem carregadores USB-C de maior potência para carregar a velocidades ideais.
Com o lançamento do novo MacBook Pro, no entanto, a Apple decidiu não incluir o adaptador, pelo menos, para os mercados da Europa e Reino Unido.
A regulamentação da UE sobre resíduos eletrónicos exige que as empresas evitem incluir carregadores na caixa dos equipamentos. A regra baseia-se na padronização do USB-C em dispositivos como portáteis, tablets e smartphones, e assume que a maioria dos consumidores já possui um adaptador de corrente compatível.
Apesar de a lei exigir apenas que as fabricantes ofereçam aos compradores a opção de dispensar o carregador, a Apple comercializa o MacBook Pro, com chip M5, sem um adaptador de corrente por predefinição. Assim sendo, os utilizadores que quiserem um terão de pagar um valor extra: 65 euros para o adaptador de corrente USB‑C de 70 W; e 85 euros para o adaptador de corrente USB‑C de 96 W.
Tratando-se de uma lei imposta pela UE, é quase certo que o próximo MacBook Air com chip M5, bem como os futuros MacBooks Pro, sigam a tendência de serem vendidos sem o adaptador de corrente. No resto do mundo, contudo, a Apple parece continuar a incluí-lo.
Não deixa de ser verdade. Estou para substituir um MacBook Pro que já está bastante para além da idade da reforma. Mas que vinha já com um carregador (adaptador) de 65 W USB-C. Não ha qualquer necessidade de reformar também o carregador.
Mas esse carregador de 65 W pode ser fraco para carregar porque o novo suporta carregamento de 96W. Neste caso sou da opinião que o utilizador é que podia prescindir do carregador e não a marca a forçar a compra para arrecadar mais uns €€
a marca nao te força a nada, tens carregadores de outras marcas na Amazon por metade do preço
Pois… e a garantia do Mac novo? Se der problemas quem vai a Apple culpar? Vai assumir o problema por ter usado um carregador de marca branca?
O problema e na europa vir sem carregador mas ser 300 euros mas caro que nos estados unidos. Ao menos faziam um preco mais baixo para compensar nao? E depois ver 250 euros para fazer o upgrade de 16 para 24 gb de ram, apenas 8gb custam 250 euros ?? Na amazon custa 25
Sinceramente, esta história de que a culpa não é da Apple soa mais a desculpa conveniente do que a explicação real. A União Europeia exige que as marcas ofereçam a opção de comprar o equipamento sem carregador, mas não impede que o incluam por padrão, especialmente em produtos topo de gama como um MacBook Pro.
A Apple simplesmente deixou de o incluir e continua a vendê-lo à parte por 65 ou 85 euros. Isto não é propriamente uma medida ecológica, é uma forma de aumentar lucro. Afinal, quem compra um portátil de mais de dois mil euros ainda tem de pagar extra pelo adaptador?
O argumento da sustentabilidade tem mérito, mas perde consistência quando se observa a frequência com que a marca lança novos modelos, muitas vezes com alterações discretas e pouca abertura à reparação ou atualização.
Se o objetivo fosse realmente dar prioridade ao espírito da lei europeia, talvez fizesse mais sentido oferecer ao utilizador a possibilidade de escolher incluir o carregador no momento da compra, sem custos adicionais. Seria uma forma mais transparente e equilibrada de conciliar a conveniência do consumidor com a preocupação ambiental.
Vão é aproveitar para ter mais lucro, não me parece que baixem os preços na UE por causa de não trazer carregador…
Esta historia cheira mal e não fui eu! A apple vende um portatil sem carregador e ainda fica mais caro? Alguem os impede de oferecer um voucher paga comprar o carregador? Uma vergonha!! E pagar 1400 euros por 3tb de espaco quando eu comprei um nvme de 4tb na amazon por 390 euros
falso, a versão base do m4 custava 1949 euros, o m5 custa 1849, sim nao tras carregador mas esta 100 euros mais barato apesar de ser mais “potente”
Tudo bem com a medida, é o que é. Agora, a pergunta que realmente importa
O preço do carregador, segundo o artigo, é de 65 ou 85 euros. Pergunto-me a Apple baixou 65 ou 85 euros ao novo portátil?
Não é? Quer dizer, se o carregador já não vem incluído, parece-me sensato o preço baixar.
A Apple tem culpa? Se forem leis europeias, não. Mas se, com isto, manteve o preço sem o carregador, então, mesmo não sendo diretamente culpada, está a tirar proveito da situação. E, nesse caso, diria que a Apple é culpada, culpada por enganar os clientes ou no limite lucrar com a lei.
Eu não tenho nenhum Mac, nem nunca tive, mas estou a ponderar comprar um quando chegar a altura de trocar a minha máquina atual. Pelo que vejo, já sei que vou ter de gastar mais uns 100 € no carregador.
Ah, e não havia uma lei qualquer que obrigava todos os aparelhos eletrónicos a poderem funcionar out of the box?
É que, quem comprar este portátil e não tiver forma de o carregar, se não comprar o carregador, acaba por ficar com um pisa papéis.
o preço do portátil baixou 100 euros, a versão base do m4 era 1949 agora o m5 é 1849
Os parasitas obrigam e exigem e o povinho paga a conta.
O circo continua e o público aplaude.
A ser verdade. Estamos a ir no mau caminho.
Se um novo portátil carregar a 95W, não é um carregador do modelo anterior, que vai dar conta do recado.
Quem compra um MacBook deveria ter o desconto do carregador. A Apple fala que a culpa é da EU. Mas quem está a agir mal, é a Apple, quando não faz o desconto do valor do carregado, no preço do portátil.
Fez isso quando foi com o carregador dos iPhones, fez isso quando foi com o auricular e está a fazer agora, com o carregador dos portáteis.
Assim é fácil ter lucros exorbitantes.
Podia ser algo do género, o produto vem sem carregador na caixa, mas o comprador tem direito à “oferta” do mesmo. Os vendedores certificados ou mesmo a Apple vendem carregadores à unidade, por isso acho que o esforço seria o mesmo. A única “desvantagem” seria a embalagem extra do dito carregador à parte.