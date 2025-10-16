Novo MacBook Pro chega sem carregador, mas a culpa não é da Apple

De forma discreta, a Apple lançou, ontem, o seu novo MacBook Pro de 14", equipado com o "todo-poderoso" chip M5. A máquina chegará aos utilizadores da Europa sem carregador na caixa, mas, apesar da natural consternação, a culpa não deverá ser da gigante de Cupertino.

Se visitou o website da Apple para explorar todos os detalhes do novo MacBook Pro, deve ter reparado que a máquina chegar-lhe-á "sem adaptador de corrente".

A culpa relativamente a este pormenor não deverá ser atribuída à Apple. Por sua vez, parece decorrer das novas regulamentações da União Europeia (UE).

Apple segue regras da UE para reduzir lixo eletrónico

Desde o iPhone 12, em 2022, que a Apple não inclui carregadores nas caixas dos seus smartphones. Contudo, a marca continua a incluir adaptadores de corrente nas caixas dos MacBooks. Isto, porque os Macs requerem carregadores USB-C de maior potência para carregar a velocidades ideais.

Com o lançamento do novo MacBook Pro, no entanto, a Apple decidiu não incluir o adaptador, pelo menos, para os mercados da Europa e Reino Unido.

A regulamentação da UE sobre resíduos eletrónicos exige que as empresas evitem incluir carregadores na caixa dos equipamentos. A regra baseia-se na padronização do USB-C em dispositivos como portáteis, tablets e smartphones, e assume que a maioria dos consumidores já possui um adaptador de corrente compatível.

Apesar de a lei exigir apenas que as fabricantes ofereçam aos compradores a opção de dispensar o carregador, a Apple comercializa o MacBook Pro, com chip M5, sem um adaptador de corrente por predefinição. Assim sendo, os utilizadores que quiserem um terão de pagar um valor extra: 65 euros para o adaptador de corrente USB‑C de 70 W; e 85 euros para o adaptador de corrente USB‑C de 96 W.

Tratando-se de uma lei imposta pela UE, é quase certo que o próximo MacBook Air com chip M5, bem como os futuros MacBooks Pro, sigam a tendência de serem vendidos sem o adaptador de corrente. No resto do mundo, contudo, a Apple parece continuar a incluí-lo.