Novo MacBook Pro chega sem carregador, mas a culpa não é da Apple

· Apple 16 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    16 de Outubro de 2025 às 09:52

    Não deixa de ser verdade. Estou para substituir um MacBook Pro que já está bastante para além da idade da reforma. Mas que vinha já com um carregador (adaptador) de 65 W USB-C. Não ha qualquer necessidade de reformar também o carregador.

    • joão says:
      16 de Outubro de 2025 às 10:28

      Mas esse carregador de 65 W pode ser fraco para carregar porque o novo suporta carregamento de 96W. Neste caso sou da opinião que o utilizador é que podia prescindir do carregador e não a marca a forçar a compra para arrecadar mais uns €€

  2. O Jeremias says:
    16 de Outubro de 2025 às 10:12

    O problema e na europa vir sem carregador mas ser 300 euros mas caro que nos estados unidos. Ao menos faziam um preco mais baixo para compensar nao? E depois ver 250 euros para fazer o upgrade de 16 para 24 gb de ram, apenas 8gb custam 250 euros ?? Na amazon custa 25

  3. carlos says:
    16 de Outubro de 2025 às 10:21

    Sinceramente, esta história de que a culpa não é da Apple soa mais a desculpa conveniente do que a explicação real. A União Europeia exige que as marcas ofereçam a opção de comprar o equipamento sem carregador, mas não impede que o incluam por padrão, especialmente em produtos topo de gama como um MacBook Pro.

    A Apple simplesmente deixou de o incluir e continua a vendê-lo à parte por 65 ou 85 euros. Isto não é propriamente uma medida ecológica, é uma forma de aumentar lucro. Afinal, quem compra um portátil de mais de dois mil euros ainda tem de pagar extra pelo adaptador?

    Sinceramente, esta ideia de que a ausência de carregador nos produtos da Apple se deve apenas às exigências da União Europeia soa mais a justificativa do que a explicação completa. É verdade que a legislação incentiva as marcas a oferecerem a opção de compra sem carregador, mas não impede que o incluam, sobretudo em equipamentos de gama alta como o MacBook Pro.

    A Apple optou por deixar de o integrar e continua a vendê-lo em separado por valores que rondam os 65 ou 85 euros. A medida é apresentada como um gesto ecológico, mas é difícil dissociá-la de um claro benefício financeiro. Afinal, quem adquire um portátil com preço superior a dois mil euros vê-se ainda obrigado a pagar mais por um acessório essencial.

    O argumento da sustentabilidade tem mérito, mas perde consistência quando se observa a frequência com que a marca lança novos modelos, muitas vezes com alterações discretas e pouca abertura à reparação ou atualização.

    Se o objetivo fosse realmente dar prioridade ao espírito da lei europeia, talvez fizesse mais sentido oferecer ao utilizador a possibilidade de escolher incluir o carregador no momento da compra, sem custos adicionais. Seria uma forma mais transparente e equilibrada de conciliar a conveniência do consumidor com a preocupação ambiental.

  4. carlosF. says:
    16 de Outubro de 2025 às 10:21

    Vão é aproveitar para ter mais lucro, não me parece que baixem os preços na UE por causa de não trazer carregador…

  5. Porco do Punjab says:
    16 de Outubro de 2025 às 10:32

    Esta historia cheira mal e não fui eu! A apple vende um portatil sem carregador e ainda fica mais caro? Alguem os impede de oferecer um voucher paga comprar o carregador? Uma vergonha!! E pagar 1400 euros por 3tb de espaco quando eu comprei um nvme de 4tb na amazon por 390 euros

    • nuno a says:
      16 de Outubro de 2025 às 11:13

      falso, a versão base do m4 custava 1949 euros, o m5 custa 1849, sim nao tras carregador mas esta 100 euros mais barato apesar de ser mais “potente”

  6. Fusion says:
    16 de Outubro de 2025 às 10:33

    Tudo bem com a medida, é o que é. Agora, a pergunta que realmente importa

    O preço do carregador, segundo o artigo, é de 65 ou 85 euros. Pergunto-me a Apple baixou 65 ou 85 euros ao novo portátil?

    Não é? Quer dizer, se o carregador já não vem incluído, parece-me sensato o preço baixar.

    A Apple tem culpa? Se forem leis europeias, não. Mas se, com isto, manteve o preço sem o carregador, então, mesmo não sendo diretamente culpada, está a tirar proveito da situação. E, nesse caso, diria que a Apple é culpada, culpada por enganar os clientes ou no limite lucrar com a lei.

    Eu não tenho nenhum Mac, nem nunca tive, mas estou a ponderar comprar um quando chegar a altura de trocar a minha máquina atual. Pelo que vejo, já sei que vou ter de gastar mais uns 100 € no carregador.

    Ah, e não havia uma lei qualquer que obrigava todos os aparelhos eletrónicos a poderem funcionar out of the box?

    É que, quem comprar este portátil e não tiver forma de o carregar, se não comprar o carregador, acaba por ficar com um pisa papéis.

  7. ºOº says:
    16 de Outubro de 2025 às 10:48

    Os parasitas obrigam e exigem e o povinho paga a conta.

  8. Artilheiro says:
    16 de Outubro de 2025 às 11:14

    A ser verdade. Estamos a ir no mau caminho.
    Se um novo portátil carregar a 95W, não é um carregador do modelo anterior, que vai dar conta do recado.
    Quem compra um MacBook deveria ter o desconto do carregador. A Apple fala que a culpa é da EU. Mas quem está a agir mal, é a Apple, quando não faz o desconto do valor do carregado, no preço do portátil.
    Fez isso quando foi com o carregador dos iPhones, fez isso quando foi com o auricular e está a fazer agora, com o carregador dos portáteis.
    Assim é fácil ter lucros exorbitantes.

  9. Pedro says:
    16 de Outubro de 2025 às 11:20

    Podia ser algo do género, o produto vem sem carregador na caixa, mas o comprador tem direito à “oferta” do mesmo. Os vendedores certificados ou mesmo a Apple vendem carregadores à unidade, por isso acho que o esforço seria o mesmo. A única “desvantagem” seria a embalagem extra do dito carregador à parte.

