Alemanha volta a dar subsídio para compra de carros elétricos

A Alemanha vai reintroduzir, a partir de 1 de janeiro de 2026, um programa de subsídio (“Umweltbonus”) para a compra de carros elétricos, com condições mais rígidas que no passado.

Depois de um período de incerteza e da suspensão dos apoios à compra de veículos elétricos, a Alemanha prepara-se para relançar o seu programa de incentivos em 2026.

O novo pacote de medidas, mais direcionado e sustentável, pretende acelerar novamente a transição energética no setor automóvel, apoiando famílias de rendimentos médios e baixos, bem como empresas que apostem na mobilidade elétrica.

Com subsídios diretos à compra, benefícios fiscais e isenções prolongadas, Berlim quer manter o país na linha da frente da eletrificação europeia e garantir que os veículos elétricos se tornam uma opção acessível para todos.

Programa para compra de carros elétricos "oferece" 4.000 euros por veículo

O subsídio será de até 4.000 euros por veículo novo totalmente elétrico.

O preço líquido de catálogo (“Netto-Listenpreis”) do veículo deve ser inferior a 45.000 euros para se qualificar.

Haverá um limite de rendimento bruto mensal para quem requerer o subsídio, para beneficiar principalmente famílias de renda baixa ou média. Um valor frequentemente mencionado é cerca de 3.800 euros brutos por mês.

Carros usados elétricos também serão incluídos pela primeira vez no programa de subsídios.

Híbridos plug-in (plug-in hybrids) não serão elegíveis — apenas veículos 100% elétricos.

A isenção do imposto de circulação de veículos (“Kfz-Steuerbefreiung”) para carros elétricos está sendo estendida até 2035, para veículos que forem primeiro registados até 31 de dezembro de 2030.

O novo programa será financiado com recursos do Fundo de Clima e Transformação (Climate & Transformation Fund) e do Fundo Social Climático da União Europeia.