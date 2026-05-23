Nem Mercedes nem BMW: marcas chinesas premium avançam na Europa

Durante anos, os automóveis chineses chegaram à Europa com um argumento simples: custavam menos. Mas esse paradigma está a mudar rapidamente.

Em 2026, várias marcas chinesas estão a entrar num território tradicionalmente dominado por construtores europeus premium, apostando em design, tecnologia, luxo e software avançado.

O segmento premium tornou-se o novo alvo

Depois de consolidarem presença nos segmentos mais acessíveis, fabricantes chineses começaram a avançar para categorias de maior margem e prestígio.

Entre os nomes que mais atenção estão a captar está a divisão premium da BYD, a Denza, que prepara uma ofensiva europeia com modelos como o Z9 GT, disponível em versões elétrica e híbrida plug-in.

Também grupos como Geely, Chery e GAC Group estão a reforçar presença através de novas marcas e gamas orientadas para clientes que antes olhariam para construtores alemães ou escandinavos.

A tecnologia está a tornar-se o verdadeiro argumento

Ao contrário do que acontecia há alguns anos, muitos destes novos modelos não tentam apenas replicar a experiência europeia.

Os fabricantes chineses estão a apostar em:

Plataformas elétricas dedicadas

Sistemas avançados de assistência à condução

Integração profunda entre software e hardware

Habitáculos minimalistas e altamente digitalizados

Autonomias elevadas e carregamento rápido

Vários destes modelos chegam já com equipamento que, em fabricantes tradicionais, continua reservado para versões superiores.

Europa continua a tentar proteger-se… mas a estratégia está a mudar

As tarifas europeias sobre veículos elétricos chineses levaram várias marcas a alterar a estratégia. Em vez de depender exclusivamente de importações, algumas estudam ou já anunciaram produção local.

Ao mesmo tempo, vários fabricantes chineses estão a apostar mais em híbridos e híbridos plug-in, categorias menos afetadas pelas medidas europeias atuais. O desafio já não é entrar. É convencer!

O grande obstáculo deixou de ser a notoriedade.

Hoje, o desafio para as marcas chinesas premium é provar consistência, serviço pós-venda, valor de revenda e construção de identidade. Porque competir com o luxo europeu não depende apenas de ecrãs maiores ou mais autonomia.

Mas uma coisa parece cada vez mais clara: os fabricantes europeus deixaram de olhar para a China apenas como fornecedora. Agora olham para ela como concorrente direta.