A1 cortada: quais as alternativas, segundo a Brisa

Ontem, parte do troço da A1, em Coimbra, ruiu no sentido Norte‑Sul, junto à zona onde um dique colapsou na quarta‑feira à tarde. A circulação neste troço já tinha sido cortada por precaução. Num comunicado, a Brisa admitiu que não é possível estimar o prazo de conclusão das obras de reparação, sugerindo algumas alternativas.

Num comunicado enviado às redações, a concessionária admitiu que, "não sendo possível, neste momento, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", está empenhada em "minimizar transtornos". Além disso, sugeriu que "poderão ser usadas como vias alternativas o corredor A8/A17/A25 ou o IC2".

A BCR - Brisa Concessão Rodoviária confirmou o abatimento de parte do pavimento da plataforma da A1, no sentido Norte-Sul, na sequência da rutura de um dique do Rio Mondego.

[O abatimento ocorreu] cerca de três horas após o corte total da A1, feito de forma preventiva, no sublanço de Coimbra Norte e Coimbra Sul - entre os KM 198 e KM 189 - e não representou, em nenhum momento, qualquer risco para utilizadores e trabalhadores.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do Conselho Executivo da Brisa, António Pires de Lima, pediu "paciência aos utilizadores desta autoestrada".

A1 já tinha sido preventivamente encerrada

Conforme foi sendo avançado pelos meios de comunicação, citando a concessionária, a rutura na infraestrutura foi motivada pelo rebentamento do dique e subsequente escavação do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, devido a um débito excecional de mais de 2100 metros cúbicos de água por segundo.

A Brisa informou ainda que está a monitorizar o desenvolvimento da situação desde o dia 2, "com vistorias permanentes, e tem no terreno, neste momento, mais de 30 operacionais", estando a trabalhar em coordenação com as várias instituições no âmbito da proteção civil e autoridades nacionais e locais.

A A1 foi preventivamente encerrada pouco depois das 18h de quarta-feira em Portugal continental, nos dois sentidos, no sublanço entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, na sequência da rutura do dique que canaliza o Rio Mondego.