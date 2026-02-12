PplWare Mobile

A1 cortada: quais as alternativas, segundo a Brisa

· Motores/Energia 14 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 09:35

    Habituem-se, vai demorar umas semanas.
    O que vale é que assim dá para parar nas Caldas para visitar o Seguro e o JL

  2. Patinhas says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 09:39

    Afinal o Sócrates tinha razão quando fez redundância de autoestradas. A A8/A17 dão para resolver parte do problema sem ficar o país estrangulado a meio.

  3. TugAzeiteiro says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 09:53

    Ainda bem que a ministra garantiu que iam fechar a A1 apenas por precaução… que não havia risco de derrocada!

  4. rui says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 10:03

    Curioso porque não falam na A13, quando dá para sair em Torres Novas e voltar a entrar Coimbra Norte e é troço grátis…

  5. Manel says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 10:40

    Não tem portagens, não convém à Brisa, por outro lado obriga a atravessar Coimbra, seja entrando por Ceira, seja dado a volta por Condeixa e apanhar o IC2, porque a A13 termina no cimo de um cabeço a sul de Coimbra.

