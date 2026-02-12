A1 cortada: quais as alternativas, segundo a Brisa
Ontem, parte do troço da A1, em Coimbra, ruiu no sentido Norte‑Sul, junto à zona onde um dique colapsou na quarta‑feira à tarde. A circulação neste troço já tinha sido cortada por precaução. Num comunicado, a Brisa admitiu que não é possível estimar o prazo de conclusão das obras de reparação, sugerindo algumas alternativas.
Num comunicado enviado às redações, a concessionária admitiu que, "não sendo possível, neste momento, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", está empenhada em "minimizar transtornos". Além disso, sugeriu que "poderão ser usadas como vias alternativas o corredor A8/A17/A25 ou o IC2".
A BCR - Brisa Concessão Rodoviária confirmou o abatimento de parte do pavimento da plataforma da A1, no sentido Norte-Sul, na sequência da rutura de um dique do Rio Mondego.
[O abatimento ocorreu] cerca de três horas após o corte total da A1, feito de forma preventiva, no sublanço de Coimbra Norte e Coimbra Sul - entre os KM 198 e KM 189 - e não representou, em nenhum momento, qualquer risco para utilizadores e trabalhadores.
Em declarações aos jornalistas, o presidente do Conselho Executivo da Brisa, António Pires de Lima, pediu "paciência aos utilizadores desta autoestrada".
A1 já tinha sido preventivamente encerrada
Conforme foi sendo avançado pelos meios de comunicação, citando a concessionária, a rutura na infraestrutura foi motivada pelo rebentamento do dique e subsequente escavação do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, devido a um débito excecional de mais de 2100 metros cúbicos de água por segundo.
A Brisa informou ainda que está a monitorizar o desenvolvimento da situação desde o dia 2, "com vistorias permanentes, e tem no terreno, neste momento, mais de 30 operacionais", estando a trabalhar em coordenação com as várias instituições no âmbito da proteção civil e autoridades nacionais e locais.
A A1 foi preventivamente encerrada pouco depois das 18h de quarta-feira em Portugal continental, nos dois sentidos, no sublanço entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, na sequência da rutura do dique que canaliza o Rio Mondego.
📱 Use e abuse das apps de navegação
Em situações inesperadas como esta, aplicações de navegação como o Waze tornam-se particularmente úteis, pois permitem aos condutores adaptar rapidamente os seus percursos perante cortes ou condicionamentos de trânsito.
Além disso, estas plataformas são alimentadas não apenas por dados oficiais, mas por informações partilhadas em tempo real pela própria comunidade de utilizadores.
Assim, mesmo sem uma previsão concreta para a reabertura da via, os condutores podem encontrar alternativas mais eficientes e seguras, reduzindo o tempo perdido e evitando zonas problemáticas.
Habituem-se, vai demorar umas semanas.
O que vale é que assim dá para parar nas Caldas para visitar o Seguro e o JL
O que tu queres sabe o pessoal 😉
É quando quiser, paro mais em Lisboa do que em Caldas.
Em Lisboa não tem piada, demasiados tesla a circular, 90% são uber
Afinal o Sócrates tinha razão quando fez redundância de autoestradas. A A8/A17 dão para resolver parte do problema sem ficar o país estrangulado a meio.
Ainda bem que a ministra garantiu que iam fechar a A1 apenas por precaução… que não havia risco de derrocada!
Antes assim que dizer que não há risco e deixar aberto…
Era melhor não fechar?
Curioso porque não falam na A13, quando dá para sair em Torres Novas e voltar a entrar Coimbra Norte e é troço grátis…
por ser grátis é que não se referem a ele 😉
mas a concessão é paga na mesma, o utilizador é que não, ou melhor não de forma direta…
O IC2 é grátis
o problema não é chegar a coimbra, dá para ires na A1, saíres em coimbra sul, ires pelo IC2 e entrares novamente depois da zona de fornos, não precisas da A13 para nada
Não tem portagens, não convém à Brisa, por outro lado obriga a atravessar Coimbra, seja entrando por Ceira, seja dado a volta por Condeixa e apanhar o IC2, porque a A13 termina no cimo de um cabeço a sul de Coimbra.