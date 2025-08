Tesla continua em queda na Europa! Portugal entre os mercados mais afetados

Os números de vendas da Tesla mostram de forma clara a posição difícil em que a empresa está. As causas são bem conhecidas e não antecipam um futuro simpático. Os dados mais recentes reforçam isso e trazem uma mensagem clara. A Tesla continua em queda na Europa e Portugal está entre os mercados mais afetados. A BYD aproveita de forma única.

Tesla continua em queda na Europa

As vendas da Tesla voltaram a cair em julho de 2025 na maioria dos mercados europeus, apesar da recente atualização ao Model Y. Em contraste, marcas rivais, especialmente a BYD, têm vindo a consolidar a sua presença, registando crescimentos expressivos em vários países. Portugal não escapou à tendência descendente da Tesla, com uma das maiores quebras da região.

Na Alemanha, a Tesla registou uma queda de 55% nas vendas face ao mesmo mês do ano passado, entregando apenas cerca de 1 100 veículos, quando em julho de 2024 os números superavam os 2 400. Já no Reino Unido, as entregas caíram 60%, com menos de 1000 unidades vendidas, numa altura em que a BYD ultrapassou as 3000 vendas, consolidando a sua entrada no mercado britânico.

Portugal entre os mercados mais afetados

Em França, a Tesla registou uma descida de 27%, enquanto na Suécia a quebra foi mais acentuada, atingindo os 86%. Na Dinamarca, nos Países Baixos e na Bélgica, os números também revelam um abrandamento significativo, com quedas que variam entre os 30% e os 70%, dependendo do país. Este cenário evidencia uma desaceleração transversal na performance da marca norte-americana no continente europeu.

Portugal destacou-se como um dos mercados com maior retração. Os dados mais recentes revelam que as vendas da Tesla recuaram 68% face ao mesmo período do ano anterior. Este declínio coloca o mercado português entre os mais afetados a nível europeu e reforça a dificuldade da Tesla em manter o seu ritmo de crescimento, mesmo em países com menor dimensão.

A BYD aproveita de forma única o cenário

Em sentido oposto, a BYD tem reforçado a sua presença no Velho Continente. Na Alemanha, a marca chinesa quase quintuplicou as vendas em julho, ultrapassando as 1.100 unidades. Este é um número que, pela primeira vez, colocou a fabricante asiática ao nível da Tesla naquele mercado. No Reino Unido, a performance foi ainda mais expressiva, com a BYD a atingir mais de 3.180 veículos vendidos, colocando-se à frente da Tesla.

Este reposicionamento do mercado europeu de veículos elétricos mostra uma tendência clara: enquanto a Tesla perde quota, a BYD e outras fabricantes asiáticas estão a ganhar rapidamente espaço, aproveitando uma procura em crescimento e uma oferta cada vez mais competitiva.<