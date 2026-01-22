Volvo EX60: até 810 km de autonomia e estreia da tecnologia que vai revolucionar a segurança

O Volvo EX60 é o novo SUV 100% elétrico de tamanho médio da marca, apresentado, agora, oficialmente. O modelo foi cuidadosamente pensado para concorrer com os elétricos mais avançados da sua classe, bem como marcar um passo importante na transição total da Volvo para a eletrificação.

Com um design inegavelmente escandinavo, limpa e eficiente, o novo EX60 chega com linhas aerodinâmicas e um interior pensado para conforto e espaço familiar, incluindo bom espaço para passageiros e bagagem.

O EX60 destaca-se principalmente pela autonomia líder da categoria. Dependendo da versão, a autonomia pode chegar até cerca de 810 km (WLTP) com uma só carga na versão topo de gama P12 AWD, um dos valores mais altos em qualquer SUV elétrico disponível atualmente.

Tecnologia de sobra no EX60

O EX60 é o primeiro Volvo construído sobre a plataforma elétrica SPA3, uma base totalmente projetada para veículos elétricos que melhora a eficiência, reduz o peso e permite a integração de novas tecnologias.

Uma novidade importante é, por exemplo, o sistema central HuginCore, que integra software avançado e hardware de alto desempenho, permitindo funcionalidades conectadas e atualizações remotas.

Graças a este sistema, o modelo integra múltiplos processadores poderosos de parceiros como Qualcomm e NVIDIA, aumentando o desempenho de serviços e aplicações dentro do carro.

Mais do que isso, suporta atualizações de software over-the-air, pelo que o veículo pode melhorar funcionalidades ao longo do tempo sem visitas à oficina.

O EX60 é, também, o primeiro Volvo a integrar o assistente de IA Google Gemini, um assistente de Inteligência Artificial que responde a comandos de voz naturais e pode interagir com muitas funções do veículo, como navegação, entretenimento e climatização.

Segurança automóvel elevada a outro nível com novo cinto

Como é habitual, este novo modelo 100% elétrico da Volvo inclui uma série de sistemas avançados de segurança e assistência ao condutor, com sensores e tecnologia que acompanham o ambiente em tempo real.

Além disso, marca a estreia absoluta de uma nova tecnologia que prometia, desde junho do ano passado, revolucionar os cintos de segurança.

Pioneiro no mundo, o cinto de segurança multiadaptável foi concebido para se adaptar às variações do trânsito e à pessoa que o usa, graças aos dados em tempo real dos sensores avançados do carro.

A estrear-se neste EX60, o novo cinto pode utilizar dados introduzidos por sensores interiores e exteriores, por forma a personalizar a proteção.

Conforme informámos anteriormente, a ideia é que o cinto se adapte às situações específicas e aos perfis de cada passageiro: altura, peso, forma corporal e posição do assento.

Motorizações do Volvo EX60

Este SUV destaca-se principalmente pela autonomia líder da categoria, uma vez que, dependendo da versão, pode chegar até cerca de 810 km (WLTP) com uma só carga.

Ainda assim, existem várias configurações disponíveis:

P6 RWD , com tração traseira, assegura 620 km de autonomia elétrica combinada e 740 km de autonomia elétrica em cidade, bem como 275 kW de potência máxima e aceleração 0-100 km/h em 5,9 s;

, com tração traseira, assegura 620 km de autonomia elétrica combinada e 740 km de autonomia elétrica em cidade, bem como 275 kW de potência máxima e aceleração 0-100 km/h em 5,9 s; P10 AWD , com tração integral, promete 660 km de autonomia elétrica combinada e 790 km de autonomia elétrica em cidade, bem como 375 kW de potência máxima e aceleração 0-100 km/h em 4,6 s;

, com tração integral, promete 660 km de autonomia elétrica combinada e 790 km de autonomia elétrica em cidade, bem como 375 kW de potência máxima e aceleração 0-100 km/h em 4,6 s; P12 AWD, com tração integral, 810 km de autonomia elétrica combinada e 980 km de autonomia elétrica em cidade, bem como 500 kW de potência máxima e aceleração 0-100 km/h em 3,9 s.

Este último oferece um desempenho mais desportivo.

Entretanto, com entregas previstas a partir de meados de 2027, a Volvo desenhou uma segunda expressão do EX60, "pensada para uma exploração tranquila".

Construído sobre a mesma base elétrica, o EX60 Cross Country tem uma posição mais elevada e suspensão pneumática adaptativa que ajusta a altura e o amortecimento para conforto e estabilidade.

Segundo a Volvo, desliza por estradas irregulares e mantém a estabilidade nas curvas, quer esteja a atravessar a cidade ou a perseguir um horizonte mais calmo.

Disponibilidade

A produção arranca este ano, na Suécia, com as primeiras entregas do EX60 de base previstas para o verão de 2026. Algumas variantes deverão chegar mais tarde.

O Volvo EX30 está disponível a partir de 67.906 euros na versão Plus, com a versão Ultra a escalar para 74.917 euros.

Por sua vez, disponível na versão Plus e Ultra, também, o EX60 Cross Country começa nos 74.056 euros.