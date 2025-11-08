Outubro trouxe mudanças drásticas nas vendas de carros elétricos em Portugal

O mercado dos carros elétricos está a passar por um excelente momento em Portugal. As vendas não abrandam e cada vez mais se vêm nas estradas estes veículos. O mês de outubro traz duas novidades para o ranking de vendas, uma muito positiva e outra menos lógica. Qual será a marca dominante, a BYD ou a Tesla?

BYD ou Tesla? Quem domina dos elétricos?

Portugal viu o mercado de carros elétricos mudara completamente no que toca Às vendas. A grande surpresa é conseguida pela BYD, que está a chegar em força e que conseguiu roubar o primeiro lugar à líder desde segmento há vários meses, a americana Tesla.

Os números oficiais da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) não deixam margem para dúvidas. A BYD vendeu uns impressionantes 459 carros elétricos novos só em outubro. Isto é um salto gigante de 82,1% nas vendas face ao mesmo mês do ano passado. A marca está, claramente, a conquistar os portugueses com os seus modelos mais recentes.

Apesar deste desempenho notável da marca chinesa, há outras marcas que estão a tomar o sentido oposto nas vendas. A Tesla, que em setembro era a líder do mercado com mais de 1.200 matrículas, deu um queda histórica. Em outubro, só vendeu 144 carros.

Mercado de carros em Portugal não abranda

Esta é uma queda enorme de 58,7% relativamente ao ano passado, o que fez a marca de Elon Musk cair para a 10.ª posição do ranking mensal. A quebra permitiu que outras marcas europeias se chegassem à frente. Logo a seguir à BYD, ficou a BMW, com 403 carros, e a Peugeot, com 320.

O panorama geral, contudo, é muito positivo. O mercado elétrico continua muito ativo. Em outubro, foram matriculados um total de 4.618 carros 100% elétricos novos. Segundo os dados da ACAP, isto traduz-se num aumento de 32,5% face a outubro de 2024. Ou seja, os portugueses estão a comprar cada vez mais elétricos, e a tendência não abranda.

No acumulado do ano (de janeiro a outubro), a Tesla continua à frente do pódio com 5.953 carros. Mas atenção, a BYD, com 3.832 unidades vendidas, está a crescer a um ritmo elevado de mais de 132% no total do ano. Se a Tesla não reagir nos próximos meses, o seu reinado anual pode estar seriamente ameaçado pela nova concorrência chinesa.