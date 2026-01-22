PplWare Mobile

Próxima grande novidade da Apple pode ser um pin vestível com IA. O que foi revelado?

Apple 4 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    22 de Janeiro de 2026 às 11:13

    As especulações sobre a linha de três produtos inteligentes de Jony Ive/ Sam Altman:
    – “uma caneta inteligente
    – um dispositivo “contextualmente consciente” que deverá permitir digitalização em tempo real, como transcrever notas manuscritas diretamente para o ChatGPT e interação por voz — irá, supostamente, funcionar como um assistente pessoal sem ecrã, permitindo comandos e conversas fluidas.
    – um terceiro dispositivo, ainda em fase de avaliação de desenvolvimento, cujas informações são escassas.”

    Responder
  2. guilherme says:
    22 de Janeiro de 2026 às 11:18

    Isto é o futuro combinado com um holograma e uma AI pessoal, quem o conseguir fazer primeiro vai ganhar rios de dinheiro.

    Responder
  3. Diego says:
    22 de Janeiro de 2026 às 12:07

    de novo isso?

    Responder
  4. EC says:
    22 de Janeiro de 2026 às 12:12

    A minha sugestão? Adaptação do Apple Watch que dê para pendurar ao pescoço, prender na lapela do casaco ou, claro, usar no pulso, mas com IA sempre à escuta e sem gastar mais do nosso bolso em mais dispositivos!

    Responder

