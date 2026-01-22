Próxima grande novidade da Apple pode ser um pin vestível com IA. O que foi revelado?

A próxima grande revolução tecnológica pode chegar com um dispositivo que, não sendo um smartphone, será tão revolucionário e funcionará com Inteligência Artificial (IA). Pelo menos, é nisso que o ex-designer da Apple, Jony Ive, e o cofundador da empresa responsável pelo ChatGPT, Sam Altman, acreditam. Aparentemente, a Apple também.

Após juntar-se ao ex-designer da Apple, Jony Ive, em setembro de 2024, o cofundador da OpenAI, Sam Altman, revelou um novo projeto ambicioso que culminará na apresentação de um hardware baseado em IA.

Numa entrevista dada ao The New York Times, na altura, Ive confirmou que trabalhava em estreita colaboração com Altman para construir um novo tipo de dispositivo alimentado por IA generativa.

Embora não haja muitos detalhes, sabe-se que este dispositivo deverá permitir que tenhamos o ChatGPT sempre à mão, procurando ser tão revolucionário quanto o iPhone.

Por sua vez, contudo, trará a "paz e tranquilidade", segundo os criadores.

Mais especificamente, sabe-se que deverá ser "um dispositivo do tamanho da palma da mão, sem ecrã, que possa captar sinais audiovisuais do ambiente físico e responder às solicitações dos utilizadores".

Apple prepara a arma para uma batalha que ainda nem começou oficialmente

Entretanto, após o insucesso do AI Pin e com um dispositivo da OpenAI a caminho, a Apple parece estar a desenvolver um pin vestível com IA, equipado com câmaras e microfones, e concebido para captar o ambiente do utilizador, conforme reportado pelo The Information.

O alegado dispositivo será fabricado em alumínio e vidro, e terá aproximadamente o tamanho de uma AirTag, com uma estrutura "fina, plana e circular".

Segundo a mesma fonte, este suposto pin de IA da Apple contará com uma lente padrão e uma lente grande angular, bem como três microfones, um altifalante, um botão físico numa das laterais e suporte para carregamento sem fios.

O dispositivo encontrar-se-á ainda numa fase inicial de desenvolvimento, podendo chegar ao mercado já em 2027, conforme avançado.