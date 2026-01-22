OpenAI ativa verificação de idade no ChatGPT! Contas podem ser limitadas

A gigante da inteligência artificial OpenAI lançou uma atualização significativa para a sua popular plataforma ChatGPT. A empresa está a implementar uma funcionalidade de estimativa de idade concebida para identificar e proteger os utilizadores menores de 18 anos.

Quão divertido é usar o ChatGPT?

Este sistema limita-se a uma análise e a um dado de nascimento alterado pelo utilizador. Os sinais comportamentais, como os dados de criação da conta, os horários de utilização e os hábitos de comunicação, são analisados ​​pela inteligência artificial.

No caso de o sistema identificar incorretamente um adulto como criança, existe uma solução simples. Desta forma, pode tirar uma selfie e dar uma vista de olhos à Persona. Este sistema irá depois avaliar essa selfie e garantir que o utilizador é realmente maior de idade.

Que conteúdo será barrado aos menores?

Este novo sistema da OpenAI para o ChatGPT é um filtro automático específico de conteúdos sensíveis de contas identificadas como pertencentes às camadas mais jovens. As categorias de conteúdo restrito são as seguintes:

Violência gráfica ou sangrenta

Tendências virais que incentivam os menores a envolverem-se em comportamentos de risco.

Jogos de interpretação de papéis que contêm conteúdos sexuais, românticos ou violentos.

Representações de automutilação

Temas que envolvem padrões de beleza extremos e depreciação do corpo.

Controlo e supervisão parental

As famílias vão ter a capacidade de personalizar a experiência dos seus filhos. Neste caso, não há necessidade de definir horários de silêncio em que a aplicação fique indisponível ou desactive completamente os recursos de memória.

Este sistema envia notificações às famílias caso detetem quaisquer sinais de sofrimento agudo. A empresa ativa o modo de segurança por defeito quando não tem a certeza da idade da pessoa. Esta é a solução encontrada para controlar o acesso dos menores à IA, não permitindo que estes obtenham informações que os podem condicionar ou influenciar.