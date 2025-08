São muitas e bem visíveis as mudanças no Android Auto. Tudo parte da Google e das suas equipas, que querem agora aproximar a interface deste sistema com o do Android. Essas mudanças estão a caminho e em testes. Infelizmente, os amantes de música não estão contentes com nova interface do Android Auto e já o estão a mostrar.

A Google está a lançar uma nova interface para o Android Auto, mas os amantes de música já estão a perder uma funcionalidade que dava um pouco de personalidade ao ecrã do carro. As queixas acumulam-se e mostram de forma clara que as mudanças aplicadas estão longe de agradar.

Com a chegada do Material You ao Android Auto , a Google está a harmonizar a interface do painel com o wallpaper do seu telemóvel . Esta novidade deveria trazer mais consistência visual... mas não agrada a todos. Principalmente entre os amantes de música, que sentem falta de uma funcionalidade muito apreciada: a exibição dinâmica baseada nas capas dos álbuns.

A principal alteração diz respeito à interface do leitor de áudio. Antes, adaptava as suas cores à capa do álbum em reprodução, mas agora adota as do papel de parede do smartphone. A interface está agora mais neutra, chegando a ser "sem graça" ou "desequilibrada", segundo alguns utilizadores.

Vários testemunhos no Reddit ilustram esta decepção. Um deles salienta que a imagem do álbum ficou mais pequena, presa junto à barra de progresso, que também foi movida. Esta configuração deixa grandes áreas vazias no ecrã, especialmente em carros equipados com ecrã vertical.

Outro utilizador até brinca com o tamanho "ridiculamente pequeno" da capa do ecrã do seu carro. De uma perspetiva puramente funcional, o reposicionamento da barra de reprodução evita pressões acidentais, o que pode ser uma vantagem durante a condução. O Google procura uma interface uniforme, com cores consistentes em todo o sistema.

Para os utilizadores que ouvem as suas playlists no carro, esta simplificação pode parecer um retrocesso. A atualização está a ser lançada com o Android Auto 13.6, mas a sua receção tem estado longe de ser unânime. O que acha?