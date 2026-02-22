Google Weather diz adeus ao Android! Previsão do tempo agora é no browser

Dentro do Android a Google dá aos utilizadores muitas apps e serviços que são úteis e até essenciais. Muitas estão presentes naturalmente e sem nos apercebermos. Claro que estas também acabam por morrer e desaparecer, com isso a acontecer novamente. É a vez do Google Weather dizer adeus ao Android. Previsão do tempo passa para o browser.

Google Weather diz adeus ao Android

A Google está a eliminar a forma simples e direta de verificar a previsão do tempo nos smartphones e tablets Android. O atalho do Google Weather, que funcionava como uma aplicação leve e independente, mas que na verdade fazia parte da aplicação Google Search, está a ser eliminado em favor de uma nova experiência apenas na Web.

A Google começou a redirecionar os utilizadores para uma nova interface meteorológica da Pesquisa Google em novembro. Isto como parte de um teste A/B. Mas agora sabe-se que parece ter acionado o interruptor numa implementação mais ampla. Marca assim o fim da experiência meteorológica simples e sem frescuras com que os utilizadores do Android contam há anos para verificar o tempo.

Tocar no atalho Weather no ecrã inicial leva agora os utilizadores para uma página de resultados meteorológicos da Pesquisa Google. Esta exibe dados de previsão com um cartão de fundo Froggy familiar, completo com um resumo meteorológico de IA, carrossel de previsão padrão de 10 dias e menus suspensos para qualidade do ar, humidade, vento e precipitação.

Previsão do tempo agora é no browser

Embora a interface baseada na Web ainda forneça as mesmas informações e atualizações meteorológicas, a experiência já não é uma visualização independente em ecrã inteiro. Em vez disso, comporta-se como uma página de resultados padrão da Web, com ligações adicionais e conteúdo de pesquisa que aparecem à medida que o utilizador percorre o ecrã.

Parece uma regressão percetível e um retrocesso em termos de experiência geral do utilizador. Isto em especial se considerarmos que a Google ainda não oferece uma aplicação meteorológica nativa para dispositivos Android, embora a empresa ofereça uma aplicação Weather única nos Telefones Pixel.

A mudança ainda não atingiu todos os utilizadores, com muitos dispositivos na última versão beta do Inquérito ainda a oferecer a visualização padrão da aplicação, mas o que está escrito. Se a Google está decidida a acabar com a sua melhor interface meteorológica, agora seria o momento perfeito para deixar de manter o controlo e disponibilizar a elegante aplicação Pixel Weather para todos os telefones Android.