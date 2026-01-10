Última atualização da Samsung traz problemas à bateria dos smartphones

A atualização de dezembro para o Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7 está a causar problemas de bateria a alguns utilizadores. Esta não é, naturalmente uma situação normal e esperava-se que se resolvesse. A verdade é que a duração da bateria destes smartphones Samsung não recuperou após várias semanas.

Problemas na bateria dos smartphones Samsung

A mais recente atualização de firmware que a Samsung lançou no mês passado para os seus dispositivos dobráveis. Afetará especificamente o Galaxy Z Flip 7 e o Galaxy Z Fold 7, e isso está a gerar bastantes dúvidas entre alguns utilizadores.

Embora a instalação de atualizações de segurança seja geralmente uma ação quase automática e recomendada, neste caso a decisão poderia ter tido consequências inesperadas. Isto especialmente em relação à duração da bateria. Após atualizarem os seus dispositivos com o firmware AYKF, a experiência dos utilizadores não tem sido a habitual.

Embora seja normal que os telefones necessitem de vários dias para se reajustarem após uma atualização, devido a processos como a reindexação, a otimização em segundo plano e outras tarefas que podem aumentar temporariamente o consumo de bateria. Neste caso já passaram várias semanas e a situação não melhorou .

Culpa estará na última atualização lançada

O impacto nos utilizadores reflete-se numa perda de aproximadamente 20% da bateria, tanto no Samsung Z Flip 7 como no Z Fold 7. O mais preocupante é que não foi instalada nenhuma nova aplicação nem foi alterada qualquer configuração que justificasse este consumo adicional de energia. Também o mais impressionante é que este não é um caso isolado.

Vários testemunhos de utilizadores a descrever problemas semelhantes após a aplicação do mesmo firmware começaram a surgir em fóruns e redes sociais. Em todo o caso, a atualização não parece afetar todos da mesma forma, dificultando a determinação da extensão do problema e da sua causa exata. É provável que seja um bug que se manifesta apenas em determinadas configurações ou padrões de utilização.

Por enquanto, a recomendação é aguardar caso ainda não tenha atualizado o Galaxy Z Flip 7 ou Z Fold 7. A atualização de dezembro limita-se sobretudo a melhorias de segurança, pelo que adiar não significa perder novas funcionalidades. Resta aguardar que a Samsung reconheça os relatos e publique uma correção. Enquanto isso, muitos estão a monitorizar atentamente a duração da bateria dos seus dispositivos dobráveis.