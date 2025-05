O Android 16 vai ter um modo desktop e a Google já mostrou tudo

Apesar de já ter revelado o Android 16, tendo na I/O dado mais alguns passos, a Google prepara algumas surpresas. Estas têm sido descobertas, mas agora uma foi revelada de forma direta e aos programadores. Falamos do modo desktop que o Android 16 vai oferecer a todos.

Android 16 vai ter um modo desktop

O tão aguardado modo desktop nativo do Android está finalmente a chegar ao Android 16. Para mostrar como estes trabalho estão a decorrer, a Google deu uma antevisão do que está tratado e o que pretende criar durante a sua apresentação para programadores no I/O 2025.

Esta novidade estará a ser desenvolvida em conjunto com a Samsung. Esta é uma jogada lógica dada a experiência da Samsung com o DeX, que foi lançado pela primeira vez na série Galaxy S8 em 2017. A Google mostrou um primeiro vislumbre da futura interface para desktop num vídeo que a gigante das pesquisas abaixo.

O modo de ambiente de trabalho nativo do Android é muito semelhante ao que é já oferecido no Chrome OS, um sistema da Google para computadores. Revela uma fila de aplicações fixadas numa barra de tarefas localizada na parte inferior. Este modelo é, na verdade, a base da maioria dos sistemas de desktop e que tem já muitos anos de utilização e provas dadas.

Google já mostrou tudo do modo desktop

No vídeo da sessão de apresentação aos programadores que a Google realizou, há logo outros elementos que se destacam pela positiva. É possível ver algumas das aplicações primárias da Google, como o Gmail, Chrome, YouTube e Google Fotos, todas alinhadas.

O modo desktop do Android 16 contará com “recursos de janelas melhoradas” e a Google também confirmou mais um passo importante para o seu sucesso. Do que é descrito, as aplicações adaptáveis ​​serão dimensionadas automaticamente para o modo desktop, Android Automotive e Android XR.

Esta é uma novidade a que os utilizadores do sistema da Google estão habituados de forma direta. Algumas marcas de smartphones já o oferecem, mas ainda com algumas limitações. A gigante das pesquisas certamente que irá aplicar todo o seu conhecimento e o da Samsung para trazer o melhor para os utilizadores.