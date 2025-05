Apple Watch perde domínio do mercado global de wearables e Xiaomi ganha o lugar

Algo parece estar a mudar no mercado global de smartwatches, smartbands e wearables, em geral. O último relatório associado a este mercado revelou que o Apple Watch perdeu a sua hegemonia após anos a dominar este segmento de mercado. Quem mais lucrou com isto foi a Xiaomi, que domina agora este mercado.

Apple Watch perde domínio do mercado global de wearables

Especificamente, o Apple Watch ficou em segundo lugar entre os principais dispositivos wearables no primeiro trimestre de 2025. O cenário demonstra que o mercado global registou um crescimento de 13% face ao ano anterior no primeiro trimestre de 2025, com um total de 46,6 milhões de unidades vendidas, a Apple não teve muita sorte.

E a Xiaomi ficou em primeiro lugar, pelo menos no primeiro trimestre de 2025, impulsionada sobretudo pelas boas vendas da Redmi Band 5. No entanto, aumentou as suas remessas de 6,2 milhões de unidades no primeiro trimestre do ano passado para 8,7 milhões de unidades enviadas no primeiro trimestre deste ano. Isto deu à empresa chinesa um crescimento anual de 44% e uma quota de mercado de 19%.

Xiaomi conseguiu ganhar este lugar de topo

No caso da Apple, esta registou um crescimento anual de 5% e uma quota de mercado de 16%. Isto, apesar de ter conseguido aumentar as distribuições de 7,2 milhões para 7,6 milhões, não conseguiu revalidar este primeiro lugar. Esta é a primeira vez desde 2021 que os de Cupertino perdem o primeiro lugar. Em terceiro temos a Huawei, que teve um crescimento anual de 36% e uma quota de mercado de 15%.

Os analistas acreditam que a perda de domínio da empresa de Cupertino no mercado dos wearables se deve 2 fatores. Um menor número de atualizações do seu Apple Watch de 10ª geração e também a questões importantes como o preço.

Razões para esta mudança importante do mercado

De facto, o relatório refere que, após um inquérito aos consumidores europeus, o preço, a duração da bateria e as características de monitorização da saúde são três principais fatores. Estes determinam se um utilizador decide ou não comprar um destes dispositivos.

O relatório refere que a competição no mercado de dispositivos wearables irá concentrar-se cada vez mais na força do ecossistema e nos serviços, em vez de apenas no hardware. Os principais usos, como a monitorização da saúde e o treino físico, continuarão a melhorar, tornando a integração perfeita de dispositivos e modelos de subscrição essenciais para promover o envolvimento do utilizador e gerar receitas.