Android 16: já não há desculpa para perder chamadas importantes

Com a última atualização do Android 16 a Google trouxe muitas novidades. Se estas se focam na interface, há também melhorias nas apps do sistema e do que oferecem. Uma destaca-se, por garantir aos utilizadores que não voltam a perder chamadas importantes. Descubra o “Motivo da Chamada” e o que garante a todos.

Não há desculpa para perder chamadas importantes

As chamadas telefónicas aparecem sempre sem qualquer contexto, pelo que a maioria das pessoas simplesmente as ignora. Seja por estar ocupado ou por sair com amigos, é fácil assumir que pode esperar. O problema é que as emergências reais acabam por ser tratadas da mesma forma. Não se consegue perceber o que é importante até que seja tarde demais.

A Google está finalmente a resolver este problema com um novo recurso para a aplicação Telefone do Google. A experiência de chamadas no Android não mudou muito nos últimos anos, mas os indícios de chamadas mais contextuais surgiram recentemente numa análise ao APK feita.

Esta análise sugeriu que a Google trabalhava em algo chamado “Chamadas Expressivas”, uma camada visual que acrescenta personalidade às chamadas através de animações e emojis. Mas, ainda mais escondida, havia uma forma mais prática de dizer a alguém o motivo da sua chamada antes mesmo de a pessoa atender. Esta funcionalidade é agora oficial.

Android 16 traz estes "motivos" para os Pixel

A Google chama-lhe “Motivo da Chamada” e está atualmente em versão beta para a aplicação Telefone da Google. Traz uma opção simples que permite marcar uma chamada para um contacto guardado como urgente, e a outra pessoa vê essa etiqueta diretamente no ecrã de chamada recebida. Se ela não vir, o aviso de urgência não desaparece, mas permanece no histórico de chamadas como um sinal claro de que este não é o tipo de chamada a que se daria atenção mais tarde.

Isto coincide com detalhes anteriores encontrados na análise. Excertos de código faziam referência à possibilidade de os utilizadores partilharem contexto, como “urgente” ou outros motivos específicos para a chamada. A mudança parece ter demorado, mas resolve um problema surpreendentemente comum. As pessoas ignorarem as chamadas por parecerem rotineiras.

Por enquanto, a funcionalidade “Motivo da chamada” funciona apenas com os contactos guardados, uma escolha que parece restritiva, mas faz sentido. O que ninguém precisa é de burlões a marcar todas as tentativas de spam como “urgente”. A Google não informou se opções mais específicas, como motivos de chamada personalizados, serão implementadas, mas a análise sugere que o sistema subjacente é flexível o suficiente para ser expandido.