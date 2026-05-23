Quais os smartphones mais vendidos no início de 2026? A lista já foi revelada

O mercado dos smartphones está cada vez mais rico e com mais propostas. No meio de tanta oferta, a Counterpoint Research anunciou os modelos de smartphones mais vendidos para o primeiro trimestre de 2026. Eis os telefones mais vendidos e os seus detalhes.

Smartphones da Apple continuam no topo

A Counterpoint Research divulgou os modelos de smartphones mais populares a nível global para os primeiros 3 meses de 2026. Os dados publicados revelam as tendências de consumo e as preferências de marcas no mercado dos smartphones.

No topo da lista, tal como no final de 2025, está a mais recente série da Apple. A família iPhone 17 continua a manter a sua dominância no mercado global com os seus números de vendas.

o iPhone 17 continua a dominar as vendas

As três primeiras posições da lista de vendas são ocupadas pelos membros da família iPhone 17. O modelo principal, o iPhone 17, está no topo, seguido pelo iPhone 17 Pro Max e pelo iPhone 17 Pro.

Com estes resultados, a Apple mantém também a liderança geral do mercado para o primeiro trimestre de 2026. A empresa deverá apresentar o seu primeiro modelo de telefone dobrável no final do ano.

A Apple mantém também a sua posição na agenda tecnológica com fugas de informação sobre a família iPhone 19, que planeia lançar em 2027. Os planos futuros da empresa mostram que a concorrência no setor vai continuar intensa no próximo período.

Samsung e Xiaomi completam o resto da lista

Após os três primeiros classificados, surgem modelos de diferentes marcas. A Samsung e a Xiaomi marcam presença na lista com os seus dispositivos acessíveis e de gama média.

O resto da lista inclui os modelos Samsung Galaxy A07 4G, iPhone 16 e Samsung Galaxy A17 5G, respetivamente. Estes dispositivos são seguidos pelo Samsung Galaxy A17 4G, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56 e Xiaomi Redmi A5.

A Samsung, especialmente com a sua linha A, consegue atrair uma ampla base de utilizadores. Já a Xiaomi continua a ser a escolha dos utilizadores que procuram telemóveis acessíveis com a sua linha Redmi.

Estes números de vendas no mercado dos smartphones mostram o interesse tanto em dispositivos topo de gama como em modelos de entrada/gama média. A rivalidade entre a Apple, a Samsung e a Xiaomi promete intensificar-se ainda mais no final do ano com o lançamento de novos modelos.