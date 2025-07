Gemini agora pode ler as conversas do WhatsApp! Mas há forma de o impedir

Há alguns dias, a Google alertou que o Gemini iria começar a monitorizar algumas das suas aplicações, como o Mensagens, o WhatsApp e outras. Nesse mesmo momento muitos ficaram preocupados com este acesso da Google a tanta informação sensível. Agora que está ativo, muitos querem desligar esta opção. Felizmente é algo simples e que explicamos neste artigo.

Gemini pode ler conversas do WhatsApp

Agora, a Google começou a ativar esta funcionalidade para todos em todos os utilizadores, nos territórios onde o Gemini está disponível. Isto também aconteceu de forma automática, gerando preocupações entre muitos que temem que o Gemini possa ter acesso total ao WhatsApp.

Aceder ao WhatsApp através do Gemini permite aos utilizadores pedir ao chatbot da Google para enviar mensagens ou fazer chamadas. A IA acederá à aplicação de mensagens para redigir e enviar a mensagem automaticamente, sem sair da aplicação.

Embora possa parecer uma funcionalidade útil, muitos estão preocupados com a segurança dos dados. Também com o que isso pode significar se o Gemini aceder a uma aplicação tão pessoal como o pretexto de melhorar a experiência do utilizador e "ajudá-lo". Especialmente tendo em conta que a Google deixa claro que "os revisores humanos (incluindo fornecedores de serviços) leem, marcam e processam as suas conversas em aplicações com o Gemini".

Como desligar esta novidade da Google

Relativamente ao acesso do Gemini ao WhatsApp, a Google alega que a sua IA não consegue ler mensagens e que mantém a encriptação de ponta a ponta. No entanto, as declarações não convencem muitos utilizadores, que acreditam que a Google não está a ser totalmente transparente. Felizmente, existe uma forma de impedir que o Gemini aceda ao WhatsApp.

Para evitar que o Gemini aceda ao WhatsApp, é, portanto, necessário seguir estes passos. Entrar na app Gemini no smartphone. Clicar no ícone da conta e, no menu de opções, tocar em "Aplicações". Aqui, bastará encontrar o WhatsApp na lista e desativá-lo. Isto desvinculará completamente a app.

Não se trata de desativar a atividade da aplicação no Gemini. A Google alerta que isso é inútil. Em vez disso, deve limitar completamente o acesso ao WhatsApp através de um botão dedicado que a IA está a implementar na sua aplicação.