Dica: como usar IA para estender qualquer imagem de fundo do iPhone no iOS 27

A Apple Intelligence consegue estender as extremidades de uma imagem para que esta se adapte perfeitamente ao ecrã do seu iPhone. Esta nova funcionalidade do iOS 27 promete acabar com os cortes indesejados nas suas fotos favoritas. Descubra como usar.

O problema das imagens cortadas no ecrã de bloqueio

Já encontrou aquela imagem ideal na internet, mas percebeu que o formato não se ajusta ao ecrã do iPhone? Quando tenta definir a foto como fundo, o iOS acaba por aplicar um zoom excessivo.

Isto destrói a composição original da imagem, fazendo com que elementos importantes fiquem fora do enquadramento. É uma situação frustrante que prejudica a estética do seu dispositivo.

Com a chegada do iOS 27 e do iPadOS 27, a Apple introduziu uma ferramenta inovadora baseada em inteligência artificial (IA). Agora, ao configurar uma imagem com dimensões imperfeitas, o sistema permite gerar e expandir as quatro extremidades da fotografia de forma automática.

Como expandir o fundo do ecrã do iPhone

Para usufruir desta novidade, certifique-se de que tem um iPhone 15 Pro ou um modelo superior atualizado para o iOS 27, uma vez que a Apple Intelligence exige processadores compatíveis. O processo é simples.

1. Abra a aplicação "Fotografias".

2. Escolha a imagem pretendida e clique no botão de partilha.

3. Selecione a opção "Papel de parede".

4. Em seguida, faça o gesto de pinça no ecrã para reduzir o zoom.

Verá surgir um botão com a indicação "Expandir". As áreas desfocadas que aparecem nas margens indicam onde a IA irá criar o novo conteúdo. Pode também ajustar a posição da imagem com dois dedos antes de confirmar.

5. Por fim, clique em "Expandir" e aguarde alguns segundos. O sistema apresentará uma mensagem informativa durante o processo de criação.

6. Assim que a imagem estiver concluída, ajuste o enquadramento final, clique em "Adicionar" e defina o par de fundos de ecrã.

Algumas limitações a ter em conta

É importante salientar que esta edição inteligente no iPhone não altera o ficheiro original na sua galeria de fotos, aplicando-se apenas ao fundo configurado. Caso pretenda aplicar este efeito diretamente na galeria, poderá fazê-lo através do menu de edição da aplicação Fotografias.

Tenha também em atenção que nem todas as imagens são compatíveis com esta expansão e que existe um limite diário para a utilização desta ferramenta de IA.

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