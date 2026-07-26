É seguro continuar a utilizar um telemóvel que já não recebe atualizações?

Manter um telemóvel antigo ativo pode parecer uma excelente forma de poupar dinheiro, mas a ausência de suporte de software esconde perigos graves. Compreender os riscos associados à falta de patches de segurança é essencial para evitar ataques informáticos.

O perigo dos sistemas operativos obsoletos

Quando adquire um telemóvel, é expectável receber grandes atualizações de sistema que renovam a interface e trazem novas funcionalidades. No entanto, o elemento mais crítico são as pequenas correções periódicas, conhecidas como patches de segurança.

Estes pequenos pacotes de código servem para corrigir vulnerabilidades que os cibercriminosos tentam explorar ativamente. Sem estas defesas, o dispositivo fica exposto a ameaças capazes de roubar dados pessoais e instalar malware silenciosamente.

Embora nenhum software seja totalmente infalível, os fabricantes conseguem neutralizar as ameaças rapidamente enquanto o suporte estiver ativo. Assim que este período termina, a proteção deixa de existir, o que torna o uso diário do aparelho altamente desaconselhável.

Histórico de ataques a telemóveis desatualizados

A história recente demonstra que os hackers procuram especificamente sistemas antigos. Em abril de 2024, por exemplo, a Apple alertou os seus utilizadores sobre ferramentas de exploração que visavam versões antigas do iOS, forçando a disponibilização excecional de correções para mitigar o roubo de dados sensíveis.

No universo Android, o caso "Stagefright" em 2015 continua a ser um dos exemplos mais marcantes. Através de uma simples mensagem multimédia (MMS), os atacantes conseguiam assumir o controlo total de telemóveis vulneráveis, acedendo à câmara e ao microfone sem que o utilizador se apercebesse, o que demonstra a fragilidade de sistemas sem suporte ativo.

No ecossistema da Apple, a interrupção do suporte significa que deve ponderar a troca do equipamento, uma vez que o iOS é um sistema fechado. Já no ecossistema Android, a natureza open-source permite uma alternativa viável: a instalação de uma ROM personalizada que mantenha o sistema seguro e atualizado.

Distribuições populares como o LineageOS oferecem uma experiência leve e limpa para diversos modelos de marcas conhecidas e integram as mais recentes correções de segurança mensais da Google.

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