Agricultor rejeita mais de 13 milhões de euros para não ter centros de dados no seu terreno

Para este agricultor, dinheiro não traz, de facto, felicidade. Muito menos, se estiver a ser oferecido para instalar centros de dados nos seus campos agrícolas. Com 86 anos, Mervin Raudabaugh rejeitou mais de 13 milhões de euros!

Depois de mais de 60 anos a cultivar os mais de 105 hectares de terreno que tem em seu nome, em Silver Spring Township, nos arredores de Harrisburg, na Pensilvânia, um agricultor recebeu uma oferta "irrecusável" pelas suas terras.

Uma empresa queria comprar o terreno onde, durante décadas, tinha cultivado milho e outros produtos semelhantes, oferecendo o equivalente a mais de 13 milhões de euros para instalar um novo centro de dados orientado para serviços de computação na cloud e aplicações de Inteligência Artificial.

A compra de terrenos em zonas rurais para instalar centros de dados é cada vez mais comum nos Estados Unidos.

Agricultor vendeu terreno para ser cultivado cultivá-lo

Conforme recordou à Fox 43, citado pela Fortune, Raudabaugh recebeu uma oferta de 60.000 dólares por acre (o equivalente a 0,4 hectare) dos promotores para os seus 261 acres (o equivalente a 105,6 hectares), num total de 15,7 milhões de dólares (cerca de 13,5 milhões de euros).

Não estava interessado em destruir as minhas quintas. Essa foi a questão principal. Não se tratava tanto do aspeto económico. Simplesmente não queria ver estas duas quintas destruídas.

Contou à estação televisiva, esta semana, descrevendo a sua terra como um paraíso para a vida selvagem e expressando preocupação com o impacto de um centro de dados a ser construído na vizinha Middlesex Township.

Além disso, reconheceu que outras famílias podem não conseguir recusar uma oportunidade semelhante de lucrar, especialmente porque a corrida aos centros de dados está a elevar os preços dos terrenos enquanto o custo da agricultura continua a aumentar.

Parte-me o coração pensar no que vai acontecer aqui, porque apenas a terra que é preservada vai continuar a existir. O resto de cada centímetro quadrado vai ser ocupado. A família agrícola americana está definitivamente em dificuldades.

Entretanto, depois de ter rejeitado a oferta de mais de 13 milhões de euros para a instalação de centros de dados, Raudabaugh vendeu os direitos de desenvolvimento por menos de dois milhões de dólares a uma associação que garantirá que a sua terra será utilizada apenas para agricultura.

Segundo Jeff Swinehart, diretor operacional da Lancaster Farmland Trust, a associação que comprou os direitos do terreno de Raudabaugh, muitas famílias agrícolas têm procurado assegurar que a sua quinta continua a ser uma quinta para sempre, "que contribui para a comunidade local e para a qualidade de vida local".