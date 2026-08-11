Apple pode aumentar preços e é estratégia secreta para iPhone 18

Há crise que ameaça tornar os equipamentos eletrónicos mais caros. A escassez de memórias RAM, impulsionada pela procura dos centros de dados de IA, está a pressionar os custos de produção. A Apple pode estar a preparar-se para reagir a esta situação aumentando o preço do iPhone, mas com um propósito escondido.

Depois de ajustar os preços dos computadores Mac, iPads e outros acessórios, a Apple estará a preparar-se para mexer na sua linha mais importante. Várias fontes da cadeia de distribuição indicam que a gigante de Cupertino planeia subir o preço da atual gama iPhone 17. Esta decisão surge num momento invulgar, escassas semanas antes da apresentação oficial da nova geração de smartphones.

Impacto da IA nos componentes da Apple

A procura por capacidade de processamento para modelos de IA criou um estrangulamento sem precedentes na produção de semicondutores. Os fabricantes de memórias não conseguem acompanhar as encomendas e o custo da matéria-prima disparou no mercado. Até agora, a empresa liderada por Tim Cook tinha conseguido absorver estes custos adicionais nos seus telemóveis.

Os valores de venda da linha lançada no final do ano passado mantiveram-se inalterados na maioria dos mercados globais. No entanto, as revisões em alta nas restantes categorias de produto antecipavam que o cenário nos smartphones não iria durar muito tempo. O ajuste parece ser agora inevitável para equilibrar as margens financeiras da empresa.

Manobra psicológica para o iPhone 18

Além de responder ao aumento dos custos dos componentes, a decisão de encarecer a gama atual esconde uma estratégia comercial calculada. Ao elevar o patamar financeiro do modelo do ano passado, a marca reduz o choque inicial do preço da nova geração junto dos consumidores.

A imprensa especializada aponta para o lançamento de novos modelos avançados com tecnologias de ecrã dobrável e sensores fotográficos mais complexos. Estes componentes tornam a produção da nova linha consideravelmente mais dispendiosa do que as anteriores.

Quando a diferença de preço entre o modelo antigo e o novo modelo for menor, o valor da nova geração parecerá mais aceitável para o público. Resta agora perceber o impacto real desta decisão no mercado europeu e a adesão dos utilizadores perante esta nova tabela de preços.