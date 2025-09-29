Apple lança o iOS 26.0.1 para o iPhone com correções

Depois do lançamento oficial do iOS 26, a Apple disponibiliza agora o iOS 26.0.1. Neste novo pacote de atualizações, a empresa de Cupertino traz correções que importa fazer o quanto antes.

Apple lançou uma nova atualização de software para o iPhone: o iOS 26.0.1 já está disponível para download. O iOS 26.0.1 é a primeira atualização de correção de erros do novo software da empresa.

O que há de novo no iOS 26.0.1?

Há duas semanas, a Apple lançou o iOS 26 para o público. Muitos utilizadores podem ter optado por instalar o iOS 18.7 em vez disso, numa tentativa de evitar os erros que normalmente acompanham os grandes lançamentos.

Hoje, a Apple disponibilizou a primeira atualização de correção de erros do iOS 26. O iOS 26.0.1 já está disponível e é recomendado para todos os utilizadores.

Notas oficiais de lançamento da Apple

Esta atualização fornece correções de erros importantes e atualizações de segurança para o iPhone, incluindo soluções para os seguintes problemas:

O Wi-Fi e o Bluetooth podem, ocasionalmente, desligar-se nos modelos iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro

Um pequeno número de utilizadores pode não conseguir ligar-se a uma rede móvel após atualizar para o iOS 26

Fotografias tiradas em determinadas condições de iluminação com os modelos iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro podem apresentar artefactos inesperados

Os ícones das aplicações podem aparecer em branco depois de aplicar um tom personalizado

O VoiceOver pode deixar de funcionar para alguns utilizadores após a atualização para o iOS 26

Apesar de o iOS 26 ter estado em fase beta com programadores e com o público durante vários meses antes do seu lançamento no início deste mês, é perfeitamente normal a Apple descobrir novos erros e implementar correções pouco depois da chegada ao público.

Resumindo, uma base de instalação de utilizadores muito maior fornece mais dados sobre problemas que precisam de ser resolvidos.