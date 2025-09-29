Steam: aproveite estes 4 jogos grátis por tempo limitado

A Steam está a oferecer quatro jogos de forma gratuita, mas apenas por tempo limitado. A lista traz variedade: desde um clássico do universo Dragon Ball até propostas indie que exploram terror psicológico, ação em mundos de fantasia e até simulação de transportes.

Tal como referido, a Steam disponibilizou recentemente uma mão cheia de jogos sem custo por tempo limitado.

Conheçam a lista e os respetivos links para os conseguir obter:

Stanley Says

Um jogo de terror em primeira pessoa passado numa creche abandonada em 2001.

A tua missão é resolver enigmas, descobrir segredos obscuros e sobreviver ao animatrónico Stanley, que nunca deixou de “brincar”.

Download

Dragon Ball Gekishin Squadra

Um dos primeiros títulos da saga Dragon Ball focado em combates de equipa.

Permite jogar a solo ou em cooperação com amigos, assumir o controlo de diferentes heróis e evoluir ao longo das batalhas.

Download

cLocked In

Um jogo de ação num mundo low-poly (cenários 3D simples e com poucos polígonos) onde convivem humanos, elfos, orcs e goblins. Começas com pequenas tarefas, como aplicar multas, mas rapidamente sobes de nível até enfrentar organizações criminosas, num cenário repleto de tiroteios mágicos.

Download

Transit King Tycoon

Um simulador de transportes onde assumes o papel de gestor de uma empresa logística.

Terás de criar rotas entre cidades, portos e centros de produção, enquanto expandes a tua frota com camiões, autocarros e outros veículos.

Download