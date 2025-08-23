Dino Topia: vamos fazer amigos entre os animais… pré-históricos

Acabou de entrar em Acesso Antecipado, Dino Topia, um simpático jogo roguelike de dinossauros. Parece interessante mas... será que vai conseguir sobreviver à extinção?

A espera terminou para todos os Domadores de Dinossauros que esperavam por este simpático titulo dos XA Studios, Dino Topia.

O jogo já entrou em Acesso Antecipado, após dois testes feitos com a comunidade e o lançamento de uma (bem-recebida) Demo Frontier.

Está na altura de reconstruir os novos refúgios de dinossauros após a destruição que uma misteriosa fera ancestral provocou e fazer todo tipo de novos amigos entre os dinossauros no decorrer da aventura.

Em Dino Topia, o jogador terá de gerar e criar os seus dinossauros desde o ovo, até se tornarem gigantes da Terra e do Ar.

Como tal, terá de chocar os próprios ovos e criar laços com os repteis desde os primeiros momentos de vida. Existirá uma grande variedade de amigos pré-históricos a criar e manter seguros, no refugio por nós criado para eles.

Os jogadores podem jogar a solo, ou juntar-se aos seus amigos enquanto cultivam plantações, exploram masmorras misteriosas e reúnem recursos para transformar o seu próspero refugio agrícola num lar próprio para todos os novos amigos pré-históricos.

O jogador pode criar mais de 40 espécies diferentes de dinossauros e domar inimigos intimidadores transformando-os em poderosos aliados. Além disso, os jogadores que jogarem a Demo Frontier desbloquearão ainda uma skin exclusiva para usar na versão de Acesso Antecipado do jogo!

Para comemorar este lançamento em Acesso Antecipado, a equipa de desenvolvimento distribuirá prêmios "jurássicos" fantásticos do Dino Topia, incluindo caixas de presente, chaveiros e emblemas! Para participar, os jogadores precisarão apenas de jogar pelo menos duas horas e entrar em contato com um administrador pelo Discord do Dino Topia para verificar e validar a sua qualificação.

Dino Topia já se encontra em Acesso Antecipado para PC.