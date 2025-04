Ready or Not chega às consolas em breve

O shooter tático Ready or Not, dos estúdios VOID Interactive, foi anunciado como estando a migrar para as consolas Playstation 5 e Xbox Series X. Sabem quando? Venham descobrir...

Talvez tenha passado despercebido a muitos de vós mas, Ready or Not foi lançado em 2023 e graças à sua jogabilidade que apresenta uma forte componente tática foi um sucesso no Steam.

A VOID Interactive ao aperceber-se do potencial do jogo, já tinha anunciado as suas intenções de o migrar para as consolas, chegando assim a um público mais amplo e foi no decorrer da passada semana que o anuncio foi confirmado.

Dessa forma, a VOID Interactive anunciou durante a primeira edição do Galaxies Showcase que Ready or Not, será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X no terceiro trimestre deste ano.

A ação de Ready or Not decorre em Los Sueños, Califórnia, cidade na qual o aumento dos crimes violentos levou a que as autoridades tomassem medidas drásticas. Para tal, foram destacadas equipas da SWAT para intervir.

Especialistas em situações que envolvem reféns, ameaças de bombas e suspeitos barricados, a equipa SWAT é uma força extremamente competente e que assenta a sua tomada de decisões numa abordagem tática que tenta, por um lado deter os criminosos e por outro, evitar vitimas e danos colaterais.

É isso que se pode esperar de Ready or Not, um shooter tático na primeira pessoa. Um jogo com fortes influências de títulos como Rainbow Six, Ghost Recon ou Delta Force entre outros e que promete muitas e boas horas de confrontos táticos.

Será no terceiro trimestre deste ano que os jogadores das consolas poderão entrar no mundo de Los Sueños.

Em sintonia com o lançamento para consolas, a VOID Interactive vai lançar o DLC gratuito "Stories from Los Sueños" na forma de duas novas missões para um jogador ou cooperativas on-line. No lançamento para consolas, Ready or Not incluirá:

20 missões para um jogador ou cooperativas online com até cinco jogadores

2 missões novas como parte da atualização do DLC gratuito Stories from Los Sueños

Os jogadores de PC terão acesso às novas missões numa atualização gratuita no dia do lançamento para consolas

2 DLCs que incluem 6 níveis adicionais e, no DLC Dark Waters, o helicóptero de apoio UH-60

Dezenas de opções para personalizar toda a equipa SWAT do jogador, incluindo coletes, armas, acessórios e mais.

Jogabilidade tática imersiva, flexibilidade total de abordagem e equipamentos autênticos que as equipas SWAT usam em campo.

Por fim, os bónus de reserva para consolas incluirão estas armas: